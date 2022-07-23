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YouTube вернул удаленный выпуск «Масяни» про Санкт-Мариубург

Фото: Thea Jaeger / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Thea Jaeger / imagebroker.com / Global Look Press

Видеохостинг YouTube вернул удаленный утром 23 июля 162-й выпуск мультсериала «Масяня» про нападение Китая на Санкт-Мариубург. Об этом в своем Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) сообщил мультипликатор Олег Куваев.

«Мульт вернули! Спасибо огромное за поднятый шум! Поэтому так быстро», — написал он.

Серия мультсериала, о которой идет речь, повествует о нападении Китая на Санкт-Мариубург. По сюжету, КНР проводит «спецоперацию», а Масяня и ее близкие сначала укрываются от бомбежек в подвале, а потом один за другим погибают, в том числе главный герой.

Ранее утром 23 июля Куваев сообщил об удалении серии с платформы YouTube из-за жалобы некого Соболева на копирайт, «дескать картинка Исакия срисована с его личной фотографии». «Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исакия, любой его фотографировавший может так пожаловаться. То есть претензия крайне сомнительная. Хотя фотки из интернета, конечно, использовались, а как иначе нарисовать? По памяти? Нарушений в этом нет», — отметил мультипликатор.

По его словам, после жалобы YouTube «испугался» и удалил серию, которая на тот момент набрала более 4 млн просмотров. «То есть, получается, любой Вася Пупкин из Мухосранска может заявить, что на видео угол его дачи, сфотканный вчера, и просто убить всю работу», — указал Куваев.

РБК направил запрос в Google.

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Фото:Masyanya Kuvaeva / YouTube

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В конце марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru, где выходили серии «Масяни». Блокировка произошла по требованию Генпрокуратуры от 25 марта.

Перед этим ведомство направило владельцу ресурса требование об удалении одного эпизода. По версии регулятора, в видео содержалась «недостоверная общественно значимая информация о ходе специальной военной операции» для дискредитации Вооруженных сил России. «В том числе [информация] о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов в связи с действиями ВС», — сообщали в Роскомнадзоре.

«Масяня» — это серия комедийно-сатирических мультфильмов. Первые выпуски вышли на сайте mult.ru в 2001 году. Через пять лет Куваев покинул студию «Мульт.ру», оставив за ней права на первые серии, и продолжил выпускать мультсериал самостоятельно.

Теги
Олег Куваев мультфильм блокировка YouTube
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