В конгресс США внесли законопроект о расширении диалога с Россией

Член палаты представителей конгресса США демократ Адриано Эспайят внес на рассмотрение палаты законопроект о «предоставлении мер по усилению диалога с российским народом и поддержке российского гражданского общества». Текст билля опубликован на сайте конгресса.
Представленный Эспайятом законопроект содержит три основных блока. Первый из них посвящен укреплению диалога США с «российским народом». В качестве мер по реализации этой идеи конгрессмен предлагает изучить возможности для упрощения получения американских виз российскими студентами и гражданами, участвующими в программах обмена — как профессионального, так и культурного характера. Одновременно Эспайят призывает ужесточить контроль над выдачей виз приближенным к Кремлю «политическим деятелям» и «олигархам», а также тем, кто «занимается продвижением политики репрессий Владимира Путина» (цитаты по тексту документа).
Предложения Эспайята, кроме того, затрагивают дипломатическую и военную сферы. В соответствии с положениями законопроекта через 90 дней после его утверждения глава Пентагона при поддержке госсекретаря должен представить конгрессу план, как он собирается укреплять стратегическую стабильность с Россией. Билль Эспайята также обязывает глав Госдепа и Минобороны проводить ежегодные встречи с российскими коллегами (в формате «2+2»).
Второй блок билля конгрессмена касается поддержки российского гражданского общества. В этом контексте Эспайят предлагает созвать встречу глав ведущих ИТ-компаний США, помогающих России устанавливать оборудование, которое способствует властям осуществлять цензуру и давление на «общественных активистов». На этой встрече должны быть установлены правила, направленные на запрещение подобной деятельности в ущерб гражданскому обществу, призывает законодатель. Он также предлагает потратить $10 млн на продвижение «независимой информации» в русскоязычном сегменте СМИ.
Наконец, третий блок законопроекта включает комплекс мер, направленных на информирование общественности о «российских неправомерных действиях». Эспайят, в частности, предлагает публиковать список находящихся в России лиц и организаций, способствующих найму или переправке бойцов в Донбасс или Сирию.
В марте 2017 года Эспайят заявлял об организации президентом России Владимиром Путиным вмешательства в выборы президента США и призывал к проведению независимого расследования. Соответствующее обращение парламентарий подписал в числе более чем 20 конгрессменов-демократов США.