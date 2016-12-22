Вексельберг получит контракт на турбины для мусоросжигательных заводов

Поставщиком турбин для мусоросжигательных заводов «Ростеха» в Подмосковье и Татарстане может стать предприятие попавшего под санкции Виктора Вексельберга. Выбор российского поставщика — «технологический риск», признает заказчик

Виктор Вексельберг (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Контракт на 24 млрд руб.

Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест» и структура «Росатома» «Атомэнергомаш» подписали второй контракт на поставку оборудования для мусоросжигательных заводов, сообщили РБК в пресс-службе «РТ-Инвест».

«РТ-Инвест» ​строит четыре завода в Подмосковье мощностью 700 тыс. т отходов в год каждый и один в Татарстане мощностью 550 тыс. т. В декабре с «Атомэнергомашем» был подписан первый договор стоимостью около 20 млрд руб. на поставку оборудования для подмосковных заводов.

Как сообщили РБК в пресс-службе «РТ-Инвест», на днях был подписан новый контракт общим объемом 3,6 млрд руб. на оснащение предприятия в Казани. Его заключила структура «РТ-Инвест» АГК-2. «Атомэнергомаш» должен установить на мусоросжигательных заводах 14 котлов и другое оборудование. «Общая сумма двух контрактов составляет более 24 млрд руб.», — отметили в пресс-службе.

Поставщик от Вексельберга​​

«РТ-Инвест» и «Атомэнергомаш» в течение месяца выберут субподрядчика для поставки турбин для мусоросжигательных заводов​, рассказал РБК гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Стоимость турбин входит в контракт, пояснили в пресс-службе «дочки» «Ростеха».

«РТ-Инвест» рекомендовал выбрать Уральский турбинный зав​од (УТЗ), который входит в группу компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.

«Росатом» несет перед нами полную технологическую и финансовую ответственность за силовой остров предприятий — котел, конденсатор и турбину, и мы вместе выбираем производителя турбин. Мы дали свою рекомендацию, чтобы это был Уральский турбинный завод, который входит в группу «Ренова», — рассказал Шипелов РБК.

Для каждого завода потребуется одна турбина, их общая стоимость составит несколько миллиардов рублей, сообщил Шипелов. Помимо УТЗ рассматриваются иностранные поставщики турбин. По словам главы «РТ-Инвест»​, раньше турбины, необходимые для будущих мусоросжигательных заводов, в России не производились, поэтому в выборе отечественного поставщика есть «технологический риск». «Мы готовы разделить с производителем турбины такой риск, понимая, что это хорошо скажется на создании турбиностроения в России», — заявил Шипелов.

Представитель «Атомэнергомаша» заявил РБК, что специалисты компании участвуют в переговорах с потенциальными изготовителями турбин. «Основные критерии выбора — соответствие всем требованиям лицензиара и главного заказчика по техническим, экономическим и в особенности экологическим параметрам работы заводов», — пояснили в компании. В «Атомэнергомаше» пояснили, что котлы для мусоросжигательных заводов изготавливаются на их предприятии «ЗиО-Подольск».

Председатель совета директоров УТЗ Михаил Лифшиц сказал РБК, что предприятие инвестировало «достаточно большие средства в инициативную разработку паровой турбины и силового острова мусоросжигательного завода». УТЗ участвовал в тендере АГК-1 на разработку турбины. «Наша машина Кп-77-6,8 полностью удовлетворяет требованиям HITACHI Zosen Inova AG [по чьей технологии будут работать мусоросжигательные заводы], — заявил Лифшиц. — Мы оцениваем потребность российского рынка минимум в 30 машин».

Попавшая под американские санкции «Ренова» Виктора Вексельберга просила правительство предоставить ей льготы, сообщали источники «Коммерсанта». В частности, компания ходатайствовала о преференциях в получении заказов для своих активов.

Мусорные протесты

Мусоросжигательные заводы в Подмосковье планируется построить в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах. В июне прошлого года жители Балашихи в прямом эфире пожаловались Путину на запах с гигантского полигона «Кучино». По решению президента, свалку закрыли, начались работы по дегазации, но жалобы продолжались.

Весной начались массовые уличные протесты в Волоколамске из-за запаха с полигона «Ядрово». «Мусорные» протесты затронули Клинский район, Серпухов и Коломну. Четыре жительницы деревни Щелканово в Рузском городском округе объявили голодовку против строительства полигона.

Жители Воскресенского района выступили на публичных слушаниях против строительства мусоросжигательного завода. Тем не менее 1 июня оно началось. Работы стоимостью 1 млрд руб. выполнит компания «Трест Гидромонтаж», связанная с Игорем Ротенбергом.