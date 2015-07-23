Порошенко выступил за расширение совместных военных учений с США

Петр Порошенко в беседе с командующим ВС США в Европе Филипом Бридлавом высказался за расширение совместных военных учений. Оба отметили эффективность существующих тренировок

Президент Петр Порошенко во время тактических учений Военно-морских сил Украины (Фото: ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко заявил о заинтересованности страны в расширении программы совместных учений украинских и американских военных. Об этом глава государства заявил на встрече с командующим Вооруженными силами США в Европе, главнокомандующим силами НАТО в Европе генералом Филипом Бридлавом.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, в разговоре с Бридлавом Порошенко отметил эффективность совместных тренировок военных, в частности на Яворивском полигоне. Он выразил заинтересованность Украины в развитии дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере, в том числе расширении программы совместных учений с целью усиления украинской армии, приведение уровня его подготовки в соответствие с лучшими современными стандартами.

«Мы имеем эффективное военно-техническое сотрудничество. У нас также есть хорошие перспективы для кооперации в вопросе военных учений», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Бридлав, в свою очередь, положительно оценил существующий уровень сотрудничества между украинскими и американскими военными в вопросе совместных учений. «Вся информация, которую я получаю, свидетельствует, что учения проходят очень хорошо, что военные тренируются и выполняют задачи на высоком уровне», — сказал он.

В апреле 2015 года на Украину прибыли почти 300 десантников 173-й бригады армии США для тренировки бойцов нацгвардии Украины. Учения проводятся в Яровинском районе Львовской области. Американская программа предполагает обучение бойцов Национальной гвардии, уже принимавших участие в военных действиях. План предусматривает обучение шести батальонов. США надеются, что программа позволит обучать свыше 700 военнослужащих каждые полгода.



О намерении направить на Украину своих военных ранее заявила и Канада. Ожидается, что канадские инструкторы приедут на Украину в августе.