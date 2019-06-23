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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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СМИ узнали о проблемах с договором по проектам России и Японии на Курилах
В Осаке стороны планировали заключить окончательное соглашение по этому вопросу, однако этого, выяснило Kyodo, может не произойти. Основные противоречия у России и Японии в этом вопросе касаются утилизации отходов и туризма
Синдзо Абэ и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Существует вероятность того, что на предстоящей встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке на форуме G20 окончательное соглашение о старте пяти проектов по совместной хозяйственной деятельности сторон на южной части Курильских островов не будет заключено. Об этом со ссылкой на нескольких неназванных российских чиновников пишет Kyodo.

Переговоры по этим вопросам, по данным собеседников агентства, осложнились из-за того, что Москва и Токио сосредоточились на обсуждении заключения мирного договора, и диалог о совместной хозяйственной деятельности на Курилах был временно приостановлен.

В этой сфере у сторон, указывает Kyodo, существуют противоречия в вопросах туризма, а также утилизации отходов. Удастся ли их разрешить до саммита, неизвестно, отмечает агентство.

Проекты, о которых идет речь, касаются сотрудничества России и Японии на Курилах в области рыболовства, медицины, туризма и экологии. Их Путин и Абэ согласовали во время визита президента России в Японию еще в конце 2016 года.

Форум G20 должен состояться в японской Осаке 28–29 июня.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Япония, Москва, Курильские острова
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