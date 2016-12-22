Премьер-министра Канады оштрафовали на $100 за незадекларированные очки

Глава правительства Канады Джастин Трюдо получил штраф $100 из-за того, что не задекларировал подаренные ему премьером одной из канадских провинций две пары солнцезащитных очков

Джастин Трюдо (Фото: Andrew Matthews / Reuters)

Наблюдательный орган по этике Канады назначил премьер-министру страны штраф $100 за нарушение Закона о конфликте интересов, а именно за ношение незадекларированных солнцезащитных очков. Об этом сообщает издание CBC.

Пресс-секретарь Трюдо Элеаноре Катенаро в электронном письме на запрос издания ответила, что Трюдо не задекларировал свои солнцезащитные очки из-за «административной ошибки», а именно из-за того, что «форма [декларации] была неправильно заполнена».

Согласно местному законодательству, премьер обязан в течение 30 дней сообщать о всех полученных подарках, стоимость которых превышает $200. Трюдо не сообщил властям о двух парах солнцезащитных очков в кожаных футлярах, которые ему и его супруге прошлым летом подарил премьер провинции Остров Принца Эдуарда Уэйд Маклауклан. Розничная стоимость очков канадского бренда Fellow Earthlings составляет от $300 до 500.

В официальном уведомлении офиса комиссара по вопросам конфликта интересов и этики, которое публикует издание, указано, что премьер-министр уже погасил назначенный штраф.