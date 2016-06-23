Клинтон обвинила Трампа в «диковинной лжи»

Хиллари Клинтон ответила на слова миллиардера и кандидата в президенты от республиканцев Трампа, назвавшего ее «вруньей мирового уровня». По мнению Клинтон, бизнесмен позволил себе «диковинную ложь и конспирологические теории»

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон (Фото: Chuck Burton/AP)

Дональд Трамп является кандидатом в президенты с «безумными идеями», который пытается отвлечь американский народ, сказала​ Хиллари Клинтон в ответ на заявление республиканца. «Я полагаю, моя вчерашняя речь глубоко задела его, поскольку он тут же набросился в Twitter с диковинной ложью и конспирологическими теориями, а затем сделал то же самое в своей речи сегодня», — сказала экс-госсекретарь (цитата по CNN).

Клинтон, как пишет NBC News, в своей предыдущей речи «попыталась подорвать имидж Трампа как успешного бизнесмена». «Мы не можем ему позволить обанкротить Америку, как одно из его провалившихся казино», — заявила она.

После этого Трамп во время выступления в Нью-Йорке назвал Клинтон «вруньей мирового уровня».

Кроме того, он обратился к сторонникам д​емократа Берни Сандерса, который являлся основным конкурентом Клинтон, с призывом помочь ему исправить «сфальсифицированную систему». По утверждению Трампа, его торговая и миграционная политика будет более выгодна, чем политика Клинтон, для чернокожих и латиноамериканцев — двух групп, которые на последних президентских выборах голосовали преимущественно за демократов.

В конце мая Associated Press подсчитало, что Трампа поддерживают уже 1238 выборщиков, тогда как для выдвижения кандидатом в главы государства необходимо на одного меньше — 1237. Клинтон между тем — вероятный кандидат на выборах США от демократов. 7 июня AP также сообщило, что она набрала необходимое число делегатов — 2383.

Выборы президента США состоятся 8 ноября этого года.