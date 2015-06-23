Саакашвили рассказал о реализации Россией проекта «Бессарабия»

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Москва реализует проект «Бессарабия», в рамках которого среди жителей Одесской области усиливается российское влияние

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили (Фото: ТАСС)

​О реализации проекта «Бессарабия» Саакашвили заявил в эфире программы «Свобода слова» телеканала ICTV, передает «Апостроф». По словам одесского губернатора, «они [Кремль] готовятся, что там надо что-то сделать».

По мнению Саакашвили, реализация «проекта «Бессарабия» выражается в том, что в Одесской области «большая часть населения смотрит только российские каналы». «Мне стыдно об этом говорить, но про украинскую Бессарабию до недавнего времени больше думал Владимир Путин, чем наше собственное правительство».

Саакашвили заявил, что Бессарабия «является стратегической дорогой из Украины в Румынию, то есть в Евросоюз». По мнению губернатора, сейчас жители Бессарабии «изолированы», они сталкиваются с Украиной только в связи с «жадными чиновниками и ужасными дорогами, которые никто не ремонтировал».

Историческая область Бессарабия, расположенная между Черным морем, Днестром, Дунаем и Прутом, входит в состав Украины и Молдавии.

Саакашвили был назначен главой Одесской области 30 мая. Для того чтобы занять эту должность, бывший президент Грузии получил украинское гражданство. Президент Украины Петр Порошенко одобрил первые шаги Саакашвили по «дерегуляции, дебюрократизации и деолигархизации» региона.