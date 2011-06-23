Б.Обама объявил о начале вывода войск из Афганистана

Президент США Барак Обама объявил о начале вывода американских войск из Афганистана. По его словам, к концу текущего года страну покинут 10 тыс. американских военнослужащих. К лету следующего года из Афганистана планируется вывести 33 тыс. военных США, передает Associated Press.

Американская миссия в Афганистане постепенно будет сводиться к оказанию поддержки местной армии и полиции, от участия в боевых операциях в стране американские военнослужащие постепенно станут отходить. Б.Обама подчеркнул, что начиная в июле вывод войск, он выполняет обещание, данное в конце 2009г.

После вывода 33 тыс. солдат США в Афганистане останутся 70 тыс. военнослужащих. К 2014г. планируется полностью вывести иностранные войска с афганской территории.

Власти США считают, что уровень угрозы, исходящей от Афганистана, ощутимо снизился за последние годы. И хотя ситуация внутри самой страны остается непростой, никаких признаков того, что кто-то из террористов считает Афганистан базой для организации масштабного теракта против США, у Америки нет.

В администрации президента США уточнили, что Б.Обама уже проинформировал о своем решении начать вывод американских войск из Афганистана президента страны Хамида Карзая, президента Пакистана Асифа Али Зардари, британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, президента Франции Николя Саркози, канцлера Германии Ангелу Меркель и генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.

Война в Афганистане между силами НАТО и движением "Талибан" продолжается с 2001г. Ведущую роль в боевых действиях играют американские подразделения. Вооруженные силы США потеряли в войне убитыми не менее 1 тыс. 605 человек, ранеными - 11 тыс. 684 человека.