Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 60,39 (-0,51) Инвестиции, 16:15
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 58,21 (-0,68) Инвестиции, 16:15
Четырехкратного чемпиона «Формулы-1» обокрали в Испании Спорт, 21:15
Бывший «Русский дом» в Давосе заняли под выставку украинских фотографов Политика, 21:09
В Госдуме заявили о скором рассмотрении вопроса о лишении Рашкина мандата Политика, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:07
Didi уйдет с Нью-Йоркской фондовой биржи, потеряв 90% капитализации Инвестиции, 21:05
Роскомнадзор составил протоколы о «фейках» на The New Times и Альбац Технологии и медиа, 20:57
Хакеры, взломы и DDos: критические моменты для бизнеса РБК и МегаФон, 20:46
«Арсеналу» после вылета из Премьер-лиги отказали в выдаче лицензии Спорт, 20:45
Первое азиатское турне Байдена ознаменовалось выпадами в адрес Китая Политика, 20:40
Новый внедорожник Mercedes будет разворачиваться на месте как танк: видео Авто, 20:33
Клуб Рыболовлева получит €35 млн после продления контракта Мбаппе с ПСЖ Спорт, 20:24
Владимир Литвиненко передал почти всю долю в «ФосАгро» жене Бизнес, 20:09
Москва возьмет шефство над Донецком и Луганском Политика, 20:04
Пашинян и Алиев поручили создать комиссии по границе в Карабахе Политика, 20:02
Военная операция на Украине ,  
0 

Бывший «Русский дом» в Давосе заняли под выставку украинских фотографов

В резиденции российской делегации в Давосе открыли выставку украинских художников. В этом году Россия не участвует в мероприятии
&laquo;Русский дом&raquo; в 2020 году
«Русский дом» в 2020 году (Фото: en.houserussia / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

На площадке «Русский дом» в швейцарском Давосе организовали выставку украинских художников и фотографов, сообщила Washington Post.

Российская делегация на Всемирном экономическом форуме традиционно была одной из самых многочисленных и располагала специальной резиденцией «Русский дом», которая в том числе была известна своими вечеринками. Однако в этом году россияне на Всемирный экономический форум не поехали, и здание пустовало.

Украинские художники арендовали дом и устроили в нем выставку, пишет The Art Newspaper. На выставке представлены фотографии пострадавших украинских городов.

Выставка была организована благотворительным фондом украинского миллиардера Виктора Пинчука (Forbes оценивает его состояние на $2 млрд) и киевским центром современного искусства Pinchuk Art Centre и открылась накануне, 22 мая. На открытии выставки выступили глава администрации президента Украины Андрей Ермак и мэр Бучи Анатолий Федорук.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит в этом году в очном формате с 22 по 26 мая. Российскую делегацию на него не позвали: ВЭФ заморозил отношения с Россией в марте.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Давос Всемирный экономический форум Украина Виктор Пинчук
Материалы по теме
Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме по видеосвязи
Политика
В Австрии анархисты захватили «виллу Шувалова»
Политика
Посольство Польши в Москве облили красной краской
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter