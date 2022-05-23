Бывший «Русский дом» в Давосе заняли под выставку украинских фотографов

В резиденции российской делегации в Давосе открыли выставку украинских художников. В этом году Россия не участвует в мероприятии

«Русский дом» в 2020 году (Фото: en.houserussia / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

На площадке «Русский дом» в швейцарском Давосе организовали выставку украинских художников и фотографов, сообщила Washington Post.

Российская делегация на Всемирном экономическом форуме традиционно была одной из самых многочисленных и располагала специальной резиденцией «Русский дом», которая в том числе была известна своими вечеринками. Однако в этом году россияне на Всемирный экономический форум не поехали, и здание пустовало.

Украинские художники арендовали дом и устроили в нем выставку, пишет The Art Newspaper. На выставке представлены фотографии пострадавших украинских городов.

Выставка была организована благотворительным фондом украинского миллиардера Виктора Пинчука (Forbes оценивает его состояние на $2 млрд) и киевским центром современного искусства Pinchuk Art Centre и открылась накануне, 22 мая. На открытии выставки выступили глава администрации президента Украины Андрей Ермак и мэр Бучи Анатолий Федорук.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит в этом году в очном формате с 22 по 26 мая. Российскую делегацию на него не позвали: ВЭФ заморозил отношения с Россией в марте.