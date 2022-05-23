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Госдуме предложили ограничить сроки возможного увольнения мэров

Это предусматривают поправки к законопроекту о местном самоуправлении, которым предлагается разрешить главам субъектов самим увольнять мэров. Они предполагают, что нельзя будет сделать это в течение года с назначения главы города
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Поправки в законопроект о местном самоуправлении, разрешающий губернаторам самим увольнять, предполагают возможность этого не ранее чем через год с момента назначения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из авторов законопроекта и поправок депутата Павла Крашенинникова.

Как передает издание, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» подготовили свои поправки к законопроекту, направленные на то, чтобы не давать губернаторам самим отстранять мэров. В свою очередь, Крашенинников и сенатор Андрей Клишас предлагают оставить в документе возможность лишать мэров должностей «за систематическое недостижение показателей эффективности» не ранее, чем через год.

По словам Крашенинникова, к концу приема поправок к документу их поступило более 700.

Для мэров предложили установить единый срок полномочий в пять лет
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Фото:Олег Яковлев / РБК

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесли в Госдуму в конце прошлого года. Документ приняли в первом чтении в конце января 2022 года, после этого к нему до 23 февраля должны были представить поправки. Позднее этот срок продлили до 20 мая. Крашенинников тогда говорил изданию, что отсрочка со вторым чтением связана с необходимостью обсудить финансовую составляющую реформы и проблемы распределения полномочий.

Законопроектом предлагается ввести для мэров единый срок полномочий в пять лет, а также разрешить губернаторам увольнять их за неисполнение обязанностей. Сейчас губернаторы могут увольнять мэров только после решения суда о нецелевом расходовании средств или по инициативе местного собрания депутатов, если его работа в течение двух лет признается неудовлетворительной.

Главы регионов также могут выносить выговор и объявлять предупреждение руководителям администраций. Если в течение месяца меры для устранения оснований выговора не принимаются, глава субъекта вправе «отрешить от должности» главу муниципального образования.

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