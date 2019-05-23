Зять Рыболовлева попробует стать президентом Уругвая

Выборы президента Уругвая пройдут в октябре 2019 года, но для того, чтобы стать на них кандидатом, 38-летнему Хуану Сартори нужно сначала одержать победу на проводимых оппозиционной Национальной партией праймериз

Хуан Сартори (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, намерен стать президентом Уругвая. О своих президентских амбициях Сартори официально объявил еще в декабре 2018 года, и, как сообщает Forbes, несмотря на нападки конкурентов, не оставил своего намерения.

Сартори известен как создатель уругвайского агрохолдинга Union Agriculture Group (UAG), который в последние годы активно инвестирует в энергетические проекты за пределами страны. Политикой бизнесмен, женившийся в 2015 году на дочери Рыболовлева Екатерине, ранее не занимался.

РБК направил запрос представителю Рыболовлева. Источник в окружении миллиардера сообщил РБК, что Рыболовлев не спонсирует предвыборную кампанию зятя и и никаким другим образом не участвует в ней.

«Хуан Сартори — опытный и успешный бизнесмен, построивший одну из крупнейших компаний Уругвая, которая на сегодняшний день ведет проекты во многих странах Латинской Америки. Дмитрий Рыболовлев, безусловно, в курсе президентских амбиций Хуана Сартори и считает это личным делом зятя», — сказал собеседник РБК.