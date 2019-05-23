Совладельца фирмы-поставщика спецсвязи для Кремля объявили в розыск

Дело офицеров военной приемки
Дело в отношении Агаронова было выделено из материалов дела военного следственного управления СКР по РВСН в отношении бывшего начальника 590-го военного представительства Министерства обороны Олега Кочана и ведущего специалиста этого представительства Дмитрия Тюрина, осужденных в 2016 году по делу о взятках, а также дела в отношении бухгалтера «Каскада» Натальи Европейцевой.
Как следует из приговора Краснознаменского гарнизонного суда, подполковник Тюрин с апреля 2008-го по декабрь 2009 года проходил службу по контракту в должностях заместителя начальника 4185-го военного представительства Минобороны (ВП МО) и замначальника 2757-го ВП МО, а с февраля 2010 года — в должности ведущего специалиста 590-го ВП МО. На сайте Минобороны уточняется, что все эти военные представительства осуществляют приемку сооружений и коммуникаций для РВСН. В конце 2008 года Тюрин по указанию командира инженерно-технического управления РВСН и начальника 2757-й военной приемки полковника Кочана был направлен для временного исполнения должностных обязанностей начальника группы контроля качества и приемки продукции Центрального научно-производственного объединения «Каскад».
По версии следствия, Тюрин, а через него и Кочан неоднократно через бухгалтера «Каскада» получали взятки «за совершение действий, входящих в служебные полномочия подсудимого» в пользу компании. В деле упоминаются десятки небольших выплат на сумму более 3 млн руб. Кроме того, Кочан получил от генерального директора другой компании, ООО «Промстройпроект», взятку 30 тыс. руб. «за подписание договора поставки волоконно-оптического кабеля». Передача меченых купюр контролировалась сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ.
Тюрин в своих показаниях пояснил, что речь шла о материальной помощи в виде небольших выплат, а не о взятках. Кочан уточнил, что материальная помощь требовалась в связи с нехваткой средств на покупку оргтехники, мебели и ремонт помещений. Взятку от «Промстройпроекта» Кочан назвал провокацией контрразведчиков.
Гарнизонный суд признал обоих офицеров виновными в получении взяток и приговорил Тюрина к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и 11 млн руб. штрафа, Кочана — к 9 годам со штрафом 12 млн руб.
ПАО «Каскад», как указано на сайте компании, занимается разработкой, производством и внедрением систем электро- и радиосвязи, коммуникаций и автоматизированных систем управления. Среди проектов компании — система правительственной связи «Кавказ» (так называемые АТС-1 и АТС-2, или «вертушка» и «кремлевка»), системы связи для Минобороны (в частности, «Редут» для РВСН, подвижные командные пункты РВСН «Зенит», «Гранит» и «Размах» для комплексов «Тополь-М», командные модули для боевого железнодорожного ракетного комплекса РВСН и др.).
Кроме военных продукцию «Каскада» используют администрация президента, правительство, Госдума, ФСБ, МВД, МИД и Генштаб, указано на сайте предприятия.