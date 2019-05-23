Совладельца фирмы-поставщика спецсвязи для Кремля объявили в розыск

Гражданин Израиля и совладелец предприятия «Каскад» Чингиз Агаронов объявлен Россией в международный розыск по обвинению во взятках военной приемке РВСН. НПО «Каскад» — поставщик оборудования спецсвязи для Минобороны и Кремля

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В среду, 22 мая, Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина России и Израиля, совладельца предприятия «Каскад» Чингиза Агаронова по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (ст. 291 ч. 5) руководителям военной приемки, контролирующим качество монтажных работ на объектах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Заседание по ходатайству защиты Агаронова проходило в закрытом режиме, однако корреспондента РБК допустили на оглашение судебного решения.

Из материалов дела следует, что Агаронов имеет гражданство Израиля, покинул Россию в 2016 году и объявлен в международный розыск, о его заочном аресте ходатайствовала следователь следственного отдела по Тверскому району ГСУ СКР по Москве Кристина Листопадова, оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники московского управления ФСБ.

По данным СПАРК, Агаронов все еще входит в совет директоров «Каскада» и является совладельцем компании. С июля 2018 года совет директоров возглавляет Станислав Пугинский, руководитель практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». В это же время Агаронов был объявлен в розыск, следует из оглашенных в суде материалов.

РБК направил запрос в НПО «Каскад».