ЕСПЧ присудил захватившим администрацию президента нацболам €300 тыс.

По решению Европейского суда по правам человека, члены запрещенной в России Национал-большевистской партии, осужденные за акцию в администрации президента в 2004 году, должны получить от российских властей компенсацию в €300 тыс.

Активисты НБП, захватившие 14 декабря 2004 года кабинет в приемной администрации президента, в Никулинском районном суде. 8 августа 2005 года (Фото: Виталий Белоусов / ТАСС)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить 24 членам запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП) компенсацию в €300 тыс. за акцию в здании администрации президента в 2004 году. Соответствующее решение размещено на сайте суда.

Тогда около 40 нацболов ворвались в здание приемной администрации президента в Москве и забаррикадировались в одном из кабинетов. Над окном помещения члены НБП вывесили свои флаги и растяжку с надписью «Путин, уйди сам!» Около здания активисты разбросали листовки с обращением к главе государства и призывом уйти в отставку. На этих буклетах также были перечислены 10 претензий к Владимиру Путину с указанием на события, в которых президент, по мнению членов НБП, не соблюдал Конституцию России. Кроме того, забаррикадировавшиеся национал-большевики требовали встречи с Путиным, а также занимавшим на тот момент должность заместителя главы администрации президента Вячеславом Сурковым и советником главы государства по экономическим вопросам Андреем Илларионовым.

Всего в офисе администрации президента нацболы пробыли полтора часа. После этого полиции удалось прорваться через дверь и арестовать их. В феврале 2005 года всем им было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (по ч. 2 ст. 212 УК РФ). 8 декабря 2005 года Тверской районный суд признал активистов виновными по этой статье. Восьмерых членов НБП он приговорил на сроки от 1,5 до 3,5 лет лишения свободы, остальные получили условные сроки.

После этого в ЕСПЧ обратились 24 осужденных по этому делу. По их словам, «быстрые темпы судебного разбирательства в сочетании с правилами предварительного заключения, запрещающими посещения в выходные дни и позволяющими адвокату видеть не более одного клиента в день, помешали им получить достаточное количество консультаций от своего юриста». Кроме того, нацболы пожаловались на то, что в дни слушаний они уставали — в этот период им приходилось рано вставать. Из-за этого, по их словам, они также не имели возможности обратиться к врачам — на судебные заседания они уходили раньше, чем медики начинали свой прием, — а также были лишены регулярного питания, так как покидали следственный изолятор перед завтраком, а возвращались уже после ужина.

Помимо этого, осужденные за акцию в администрации президента посчитали, что их арест, содержание под стражей до суда и приговор, вынесенный им по окончании уголовного разбирательства, нарушили их право на свободу выражения мнений, а также право на свободу собраний, которые гарантируется ст. 10 и 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Акция, как указали в своем заявлении в ЕСПЧ, члены Национал-большевистской партии «была мирной», а ее участники проникли в здание администрации президента для того, чтобы передать советнику главы государства послание и привлечь его внимание к нарушениям прав человека в России.

«[Пребывая в офисе], они, — как говорится в заключении Европейского суда по правам человека, — не уничтожили никакого имущества; имущество фактически было повреждено пришедшими их арестовать полицейскими. Кроме того, участники акции компенсировали ущерб полностью. В этих обстоятельствах их арест, заключение под стражу и вынесенные им приговоры были несоразмерны с какой-либо законной целью». «Их, — как добавили в суде, — преследовали за их политическое мнение и за членство в оппозиционной партии».

Таким образом, как пришли к выводу в ЕСПЧ, «в отношении каждого заявителя имело место нарушение ст. 10 и 11 Конвенции о защите прав человека. Кроме того, российские власти, по мнению международного суда, нарушили также п. 1 и 3 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека (право на справедливое судебное разбирательство). Каждому заявителю (всего их было 24 человека) ЕСПЧ присудил по €12,5 тыс. компенсации морального вреда.