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Путин обратится к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле»
Владимир Путин
Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»
Путин объявил 24 марта днем траура
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Опубликован список погибших в теракте
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»