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Политика ,  
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Восемь стран Южной Америки создали новый региональный политический блок
В Южной Америке на фоне Венесуэльского кризиса создается новый политический блок — PROSUR. Из него исключены социалистические Венесуэла и Боливия, а сам он займется поддержкой противников Мадуро
Фото: sebastianpinera / Twitter

Группа южноамериканских лидеров на саммите в чилийском Сантьяго приняла решение о создание нового регионального блока PROSUR. Об этом сообщает Reuters.

Членами нового регионального объединения станут Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Эквадор, Парагвай и Перу. «Это будет объединение с твердой и четкой приверженностью к демократии, свободе и уважению прав человека», — заявил президент Чили Себастьян Пиньера.

Новая организация может заменить собой региональный блок UNASUR (Союз южноамериканских наций), созданный в 2008 году. В этот блок, помимо нынешних участников PROSUR, входила Венесуэла, Боливия и несколько других государств. При организации функционировал Совет обороны Южной Америки, Совет экономики и прочие наднациональные органы.

Однако блок UNASUR столкнулся с кризисом, связанным с ситуацией в Венесуэле. В поддержку официальным властям Венесуэлы, возглавляемым Николасом Мадуро выступает Колумбия. Вместе с тем, в августе 2017 года шесть членов UNASUR — Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Перу, — присоединились образовали группу «Лима», занимающуюся урегулированием кризиса в Венесуэле с позиций поддержки оппозиции. В 2018 году все эти страны объявили о том, что они приостанавливают членство в UNASUR. В августе 2018 года Колумбия заявила о планах выхода из UNASUR. В марте 2019 года из блока вышел и Эквадор. Таким образом, из 12 государств в UNASUR остались лишь пять: Боливия, Гайана, Суринам, Уругвай и Венесуэла.

На саммите нового блока не присутствовал самопровозглашенный глава Венесуэлы Хуан Гуаидо. Несмотря на это, в своем Twitter он высказал полную поддержку новой инициативы. «Сегодня рождается PROSUR, новый механизм интеграции наших народов, без политической идеологии, прозрачный и основанный на свободе и демократии», — написал он. На сообщение Гуаидо отреагировал президент Чили, подтвердивший, что PROSUR «ждет Венесуэлу с распростертыми объятиями».

Уругвай, выступавший за попытки мирного диалога между оппозицией и официальным Каракасом, создание PROSUR не поддержал. Президент страны Табаре Васкес признал, что UNASUR, вступавший за ограничение влияния США в Южной Америке и поддерживавшийся социалистическими лидерами региона, совершил ошибку, избрав определенную политическую идеологию. Однако, продолжает Васкес, создание нового интеграционного объединения с противоположной идеологией таит в себе ту же ошибку. «Начало иного процесса интеграции с идейно-политической целью повторит ту же самую ошибку», — цитирует президента Уругвая Nodal.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: организация
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