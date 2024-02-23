В Забайкалье сообщили о 16 погибших военных после удара по территории ДНР

В Забайкалье сообщили о 16 погибших военных после удара в ДНР

Число погибших военных из Забайкальского края после удара ВСУ по территории ДНР достигло 16 человек. Глава Забайкалья сообщил об ударе по позициям бойцов 21 февраля, назвав распространяемую информацию «сильно преувеличенной»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Число погибших в результате ракетного удара по территории ДНР военнослужащих из Забайкалья выросло до 16 человек, сообщили местные власти.

Так, о гибели четырех жителей Читы 23 февраля сообщила мэр города Инна Щеглова в своем телеграм-канале. Она выразила соболезнования и пообещала оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.

Днем ранее временно исполняющая обязанности главы Краснокаменского района Наталья Щербакова сообщила на странице во «ВКонтакте», что, по предварительным данным, погибли пятеро военнослужащих из района. «Информация о раненых ожидается в ближайшие дни», — добавила она.

Глава Нерчинского района Борис Протасов также сообщил о гибели двух военнослужащих. По его данным, сведений о раненых пока нет, данные о погибших — предварительные. Администрация Тунгокоченского района Забайкалья опубликовала сведения об одном погибшем. Глава Борзинского района Роман Гридин сообщил о гибели четырех военнослужащих.

Об ударе по позициям военнослужащих из Забайкальского края на территории ДНР 21 февраля сообщил глава Забайкалья Александр Осипов. По его словам, такая информация распространяется по украинским интернет-каналам, однако сам факт удара он опровергать не стал. Спустя несколько часов он заявил, что распространяемая информация «недостоверна и сильно преувеличена», но пообещал довести до близких и родственников военнослужащих 36-й мотострелковой бригады «полную и достоверную информацию о судьбе бойцов». «Связался с руководством госпиталей, куда могут поступить наши раненые бойцы-забайкальцы. Правительство края вместе с забайкальским землячеством будет активно помогать нашим военнослужащим», — написал он позже в тот же день.

Видео с якобы ударом по полигону в ДНР с бойцами 36-й бригады украинские и западные СМИ начали распространять 20 февраля.

Ситуацию с ударом по полигону прокомментировал командир спецназа «Ахмат», замкомандира 2-го армейского корпуса генерал Апти Алаудинов, назвав гибель бойцов «мрачным событием». «Как бы там ЦИПСО не разбрасывал информацию, перекручивая ее, но сотен и тысяч погибших ребят у нас нет. Каждый боец, который погиб, для нас ценен. Я вас заверяю, что за каждого отомстим, будьте уверены в этом. Хочу попросить жителей России не доверять украинским пабликам», — отметил в видеообращении Алаудинов.

Минобороны России об ударе по позициям 36-й бригады в последние недели не сообщало.