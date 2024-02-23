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Военная операция на Украине ,  
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В Курске сработали системы ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

Над Курском работает ПВО, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!», — написал он в своем телеграм-канале.

Позднее Минобороны сообщило, что около 10:20 над Курской областью были уничтожены два беспилотных летательных аппарата.

В предыдущий раз о работе ПВО в Курской области Старовойт сообщал 17 февраля. Тогда украинский беспилотник был сбит близ города Курчатов, где расположена Курская АЭС.

С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. 

В Курске сработали системы ПВО
В Курске сработали системы ПВО

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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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