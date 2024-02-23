В Курске сработали системы ПВО

Над Курском работает ПВО, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!», — написал он в своем телеграм-канале.

Позднее Минобороны сообщило, что около 10:20 над Курской областью были уничтожены два беспилотных летательных аппарата.

В предыдущий раз о работе ПВО в Курской области Старовойт сообщал 17 февраля. Тогда украинский беспилотник был сбит близ города Курчатов, где расположена Курская АЭС.

С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.