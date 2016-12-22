МИД прокомментировал найденные в посольстве в Аргентине 400 кг кокаина

Ведомство подтвердило, что речь идет о совместной операции по пресечению канала поставки крупной партии на европейский рынок. Предположения ряда СМИ о задействовании дипломатических каналов в этой схеме в МИДе отрицают

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения аргентинских СМИ о раскрытии схемы с поставкой наркотиков через российскую дипмиссию в этой южноамериканской стране. По словам Захаровой, речь идет о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов, в результате которой был пресечен канал поставки крупной партии кокаина из Аргентины на европейский рынок.

Она уточнила, что в результате проведенной операции были задержаны подозреваемые — граждане обоих государств. В отношении них сейчас ведется следствие.

«Груз, о котором идет речь, был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе — школьно-жилом комплексе. Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения», — уточнила Захарова.

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Она уточнила, что информация об обнаружении сумок с подозрительным содержимым по инициативе посла России в Буэнос-Айресе Виктора Коронелли и по согласованию с Центром была передана руководству аргентинских правоохранительных органов. Представитель министерства не стала раскрывать детали проведения операции, отметив лишь, что «достигнутый результат позволяет констатировать пресечение канала поставки».

«Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства. Удивлены, как эта тема освещается «экспертами», некоторые из них договорились до того, что данный случай «бросает тень» на наше диппредставительство. Все с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала», — заключила Захарова.

Накануне аргентинская газета Todo Noticias сообщила о том, правоохранительные органы Аргентины раскрыли схему поставки наркотиков через российское посольство в Буэнос-Айресе. Сообщалось, что на территории дипмиссии были обнаружены 12 чемоданов с кокаином общим весом 389 кг наркотика. Издание писало, что операция длилась больше года, а начало ей положил звонок российского посла, который сообщил об обнаружении подозрительного груза в одном из зданий посольства. Газета также подчеркивала, что операция проводилась совместно с российскими правоохранительными органами.