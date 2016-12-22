Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,36 56,53 EUR Нал. 70,60 69,60 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,13 +0,38 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9157,90 -37,00 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,37 -1,71% DJIA 25215,06 -0,48% Nasdaq 7589,07 +0,37% FTSE 7208,04 -0,23%
МИД прокомментировал найденные в посольстве в Аргентине 400 кг кокаина
Лента новостей
В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество
МИД прокомментировал найденные в посольстве в Аргентине 400 кг кокаина
«Кокаиновое дело», 23 фев, 17:08
0
МИД прокомментировал найденные в посольстве в Аргентине 400 кг кокаина
Ведомство подтвердило, что речь идет о совместной операции по пресечению канала поставки крупной партии на европейский рынок. Предположения ряда СМИ о задействовании дипломатических каналов в этой схеме в МИДе отрицают
Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения аргентинских СМИ о раскрытии схемы с поставкой наркотиков через российскую дипмиссию в этой южноамериканской стране. По словам Захаровой, речь идет о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов, в результате которой был пресечен канал поставки крупной партии кокаина из Аргентины на европейский рынок.

Она уточнила, что в результате проведенной операции были задержаны подозреваемые — граждане обоих государств. В отношении них сейчас ведется следствие.

«Груз, о котором идет речь, был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе — школьно-жилом комплексе. Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения», — уточнила Захарова.

Видео: Patricia Bullrich / Twitter

Она уточнила, что информация об обнаружении сумок с подозрительным содержимым по инициативе посла России в Буэнос-Айресе Виктора Коронелли и по согласованию с Центром была передана руководству аргентинских правоохранительных органов. Представитель министерства не стала раскрывать детали проведения операции, отметив лишь, что «достигнутый результат позволяет констатировать пресечение канала поставки».

«Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства. Удивлены, как эта тема освещается «экспертами», некоторые из них договорились до того, что данный случай «бросает тень» на наше диппредставительство. Все с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала», — заключила Захарова.

Накануне аргентинская газета Todo Noticias сообщила о том, правоохранительные органы Аргентины раскрыли схему поставки наркотиков через российское посольство в Буэнос-Айресе. Сообщалось, что на территории дипмиссии были обнаружены 12 чемоданов с кокаином общим весом 389 кг наркотика. Издание писало, что операция длилась больше года, а начало ей положил звонок российского посла, который сообщил об обнаружении подозрительного груза в одном из зданий посольства. Газета также подчеркивала, что операция проводилась совместно с российскими правоохранительными органами.

Автор: Мария Бондаренко.
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Власти Аргентины раскрыли детали перехвата 400 кг кокаина для России Общество
Власти Аргентины нашли 400 кг кокаина в посольстве России Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.