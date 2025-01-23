Захарова анонсировала открытие российских посольств в трех странах

Соответствующее распоряжение правительство подписало в конце 2024 года, сообщила Захарова

Мария Захарова (Фото: МИД России)

В ближайшее время откроются посольства России в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«В 2023 году начали функционировать российские посольства в Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинее, а на очереди Нигер и Сьерра-Леоне, где речь идет о возобновлении деятельности, которая, к сожалению, была прекращена в 1992 году, тогда это было сделано по финансовым причинам», — сказала она, добавив, что новое диппредставительство будет учреждено в Южном Судане.

Нигер и Сьерра-Леоне расположены в Западной Африке, Южный Судан — в Восточной. Последнее государство появилось в 2011 году по итогам гражданской войны и разделения Судана.

По словам Захаровой, правительство подписало соответствующие распоряжения в конце декабря 2024 года, а официальное открытие посольств запланировано на «ближайшее время».

В ноябре глава российского МИДа Сергей Лавров анонсировал открытие посольства России в столице Нигера Ниамей. По его словам, стороны настроены на расширение двустороннего взаимодействия, что подтвердило открытие нигерийского посольства в Москве. Летом 2023 года в результате военного мятежа из-за коррупции и бедности был отстранен от власти избранный президент Нигера Мохамед Базум.

В Сьерра-Леоне представительские функции совмещает посольство России в Гвинее, а в Южном Судане — российское посольство в Уганде.