Виды Еревана (Фото: Александр Гращенков / Global Look Press)

Армения не разморозит членство в Организации договора коллективной безопасности в 2025 году. Об этом говорится в докладе Службы внешней разведки страны.

Там указано, что «неспособность» и «нежизнеспособность» ОДКБ в реакции на проблемы Южного Кавказа «вряд ли изменится в 2025 году». Поэтому маловероятно, что «основания замораживания членства Армении в ОДКБ исчезнут».

В декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ. «Точка невозврата пройдена», — говорит он, указывая, что страна вряд ли вернется в организацию.

Армения пока не объявляла о выходе из организации, а заявила, что «берет паузу», говорил президент России Владимир Путин. «Она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней встречи», — говорил он во время саммита ОКДБ в Казахстане.