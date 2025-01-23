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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Дугин объяснил, что сближает Путина и Трампа

Дугин увидел шанс на сближение с США благодаря традиционным ценностям
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Обе страны возглавляются консерваторами, это дает возможность на улучшение отношений, считает Дугин
Александр Дугин
Александр Дугин (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

Отношения России и США имеют шанс на улучшение в связи с близкими идеологическими взглядами президента Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил философ Александр Дугин.

«Потому что наши страны, Россия и США, сейчас возглавляются … сторонниками традиционных ценностей, двумя консерваторами», — предположил он в интервью «РИА Новости».

По его мнению, несмотря на различия двух стран в интересах, культурной и геополитической сферах, они объединены общим «типом сильного харизматического лидера».

Журнал РАН опубликовал статью о Дугине — «порождении смуты 1990-х»
Политика
Александр&nbsp;Дугин

Дугин — один из главных идеологов евразийства, он возглавляет Международное евразийское движение. В 2009–2014 годах философ исполнял обязанности главы кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова, в 2016–2017 годах был главным редактором телеканала «Царьград». В 2023 году возглавил Высшую политическую школу имени Ивана Ильина в РГГУ. С 2014 года под санкциями ЕС, с 2015 — под санкциями США.

В прошлом году личность Дугина подверглась анализу в журнале Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) «Социальные и гуманитарные науки». Автор статьи кандидат философских наук, старший научный сотрудник отдела философии ИНИОН Юрий Пущаев отмечает, что о Дугине «много говорят, но его мало читают». По его мнению, идеи ученого не имеют к русской традиции и к истории русской мысли практически никакого отношения, далеки они и от православия, а его слава как «якобы консервативного философа, а также политического деятеля и ритора», по мнению автора, обусловлена тем, что в «обществе есть явный запрос на консервативное осмысление, на консервативный подход, но образованное и, в частности, академическое сообщество этому не соответствует».

«Феномен Дугина и его идей — это порождение русской смуты 1980–1990-х годов, а также идейно-политической слабости тогдашних консервативно-патриотических сил», — резюмирует Пущаев.

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