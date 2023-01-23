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Созданное в ДНР управление ФСБ возглавил работавший в Магадане генерал

Созданное ДНР управление ФСБ возглавил работавший в Магадане и Саратове генерал Боломожнов
Новое управление ФСБ в ДНР было создано по указу президента. Его возглавил генерал-майор Олег Боломожнов, ранее возглавлявший Саратовское и Магаданское управления спецслужбы
Олег Боломожнов
Олег Боломожнов (Фото: nac.gov.ru)

В Донецкой народной республике (ДНР) создали управление Федеральной службы безопасности, сообщает штаб Территориальной обороны ДНР в Telegram. О том, что в ДНР появилось управление ФСБ, сообщил также близкий к спецслужбе источник РБК.

«Начальником УФСБ России по Донецкой народной республике назначен генерал-майор Олег Федорович Боломожнов», — говорится в сообщении.

Новое территориальное управление создано согласно указу президента Владимира Путина от 31 декабря, указывает штаб.

Тогда президент подписал документ, который вносит изменения в указ № 1013 «Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации», следует из данных официального интернет-портала правовой информации. Указ увеличил предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСБ с 725 до 760 единиц.

Боломожнов родился в 1968 году в Оренбурге, в ФСБ пришел в 1991 году. В 2014 году возглавил управление ФСБ по Республике Тыва. С 2016 года по август 2019 года руководил УФСБ России по Магаданской области, в затем был назначен президентом на пост главы УФСБ по Саратовской области.

9 января Боломожнов был освобожден от должности главы управления ФСБ Саратовской области, управление возглавил Сергей Уйманов.

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Наталья Демченко Наталья Демченко, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
ДНР ФСБ генерал
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