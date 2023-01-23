Созданное в ДНР управление ФСБ возглавил работавший в Магадане генерал
В Донецкой народной республике (ДНР) создали управление Федеральной службы безопасности, сообщает штаб Территориальной обороны ДНР в Telegram. О том, что в ДНР появилось управление ФСБ, сообщил также близкий к спецслужбе источник РБК.
«Начальником УФСБ России по Донецкой народной республике назначен генерал-майор Олег Федорович Боломожнов», — говорится в сообщении.
Новое территориальное управление создано согласно указу президента Владимира Путина от 31 декабря, указывает штаб.
Тогда президент подписал документ, который вносит изменения в указ № 1013 «Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации», следует из данных официального интернет-портала правовой информации. Указ увеличил предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСБ с 725 до 760 единиц.
Боломожнов родился в 1968 году в Оренбурге, в ФСБ пришел в 1991 году. В 2014 году возглавил управление ФСБ по Республике Тыва. С 2016 года по август 2019 года руководил УФСБ России по Магаданской области, в затем был назначен президентом на пост главы УФСБ по Саратовской области.
9 января Боломожнов был освобожден от должности главы управления ФСБ Саратовской области, управление возглавил Сергей Уйманов.