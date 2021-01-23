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Акции в поддержку Алексея Навального. Главное

В России начались несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Его задержали сразу после возвращения в Россию 17 января. Главное о происходящем — в материале РБК

Что происходит в Москве

  • На Пушкинской площади выставили ограждения, там дежурит полиция. Примерно с 12 часов там начали собираться люди. По словам корреспондента РБК, полиция проводит задержания. По состоянию на 13:00 мск в автозаки отправлены около 40 человек.
  • Вход на Красную площадь закрыт.
  • На Савеловском вокзале полиция останавливает выходящих из поездов молодых людей для проверки документов, интересуются куда и зачем едут, передал корреспондент РБК.
  • Накануне вечером мэр Сергей Собянин призвал «не подвергать детей риску» и «не поддаваться на попытки вовлечь несовершеннолетних в несанкционированную акцию». «МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Как митингуют в других городах

  • Общее количество задержанных по всей России к 13:00 достигло 237, сообщает «ОВД-Инфо». Официальной информации МВД пока не предоставило. 
  • Первыми акции начались на Дальнем Востоке. Митинги и пикеты прошли во Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Комсомольске-на-Амуре.
  • По данным «ОВД-Инфо», во Владивостоке задержаны 27 человек, в Хабаровске 28, в Южно-Сахалинске 13.

Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото:amic.ru Фото:amic.ru Фото:yakutia.info Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото:Михаил Шестаков / РБК Новосибирск Фото:Максим Киселев / ТАСС
Новосибирск (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

  • Задержания начались и в городах Сибири, где также проходили акции протеста. 56 человек полиция задержала в Новосибирске. В Новосибирске протестующие прошли шествием по центру города, до площади Ленина. Оттуда их начали вытеснять силы полиции и Росгвардии.
  • В Якутске местные жители вышли на митинг в поддержку Навального в 50-градусный мороз.
  • Около 13:00 мск акции протеста начались в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, где на выход закрыты станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект», задержаны несколько человек.
  • Курский майор полиции Руслан Агибалов, который записал ролик в поддержку Навального, уволен из полиции, сообщили РБК в МВД по Курской области.
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Фото:NewsVL.ru Фото:NewsVL.ru Фото:Игорь Волков / AP Фото:NewsVL.ru Фото:NewsVL.ru Фото:Дмитрий Моргулис / ТАСС Фото:NewsVL.ru Фото:NewsVL.ru Фото:dvhab.ru Фото:NewsVL.ru
Владивосток (Фото: NewsVL.ru)

Предупреждения силовиков и задержания накануне акции

  • Столичное ГУ МВД накануне призвало граждан не выходить на несанкционированные акции и напомнило об ответственности за призывы участвовать в них. «Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — отмечается в публикации на сайте управления.

  • Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. В сообщении упоминаются «сторонники Навального», которые «призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России».
  • В свою очередь, Генпрокуратура предупредила, что если во время митингов будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия устроителей акций могут быть квалифицированы по статье «массовые беспорядки».
  • Минпросвещения попросило родителей оградить школьников от «прогулок» в поддержку Навального, сославшись на массовое появление в сети подобных призывов к детям.
  • На этой неделе силовики задержали сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова, а также пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.
  • Соболь оштрафовали на 250 тыс. руб. за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия, Лося поместили под стражу на трое суток. Ярмыш за призывы выйти на акцию арестована на девять суток, Албуров — на 10.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что силовикам не поступают «никакие указания Кремля», так как они «не требуются, есть режим и законодательство».

Претензии властей к соцсетям

  • 21 января Роскомнадзор объявил, что нашел призывы призывы к участию в митингах практически во всех основных соцсетях: в Facebook, TikTok, «ВКонтакте», Twitter, Istagram, а также в YouTube. Им пригрозили штрафом от 800 тыс. до 4 млн руб. по ст. 13.41 КоАП («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством»). Эта норма была принята в конце прошлого года и вступила в силу 10 января.
  • Генпрокуратура выступила с требованием ограничить доступ к ресурсам, где есть призывы участвовать в несанкционированных митингах.
  • 22 января Роскомнадзор сообщил, что соцсети начали удалять подобные публикации.
  • За неполные четыре дня после задержания Навального пользователи соцсетей более 127 тыс. раз упомянули в своих постах сочетания слов «митинг 23 января», «митинг», «23 января» и фамилию оппозиционера, посчитала «Медиалогия». Больше всего упоминаний митинга было в Twitter — 38 тыс., на втором месте была сеть «ВКонтакте» — 34,6 тыс. упоминаний, далее «Одноклассники» — 17,2 тыс. В TikTok «Медиалогия» зафиксировала лишь 5,5 тыс. таких упоминаний, однако миллионы просмотров набрали тематические хэштеги.

Что случилось с Алексеем Навальным

  • Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Германии, где он с конца августа лечился от последствий отравления.
  • Уже при прохождении паспортного контроля в Шереметьево его задержали.
  • 18 января Навального арестовали на месяц по требованию ФСИН. Федеральная служба исполнения наказаний полагает, что он нарушил правила условного осуждения, так как не отмечался в полиции во время испытательного срока. Ведомство ссылается на то, что оппозиционер был выписан из берлинской больницы еще в конце сентября. ФСИН требует заменить ему условный срок на реальный.
  • На следующий день после ареста Навального ФБК опубликовал расследование о «дворце Путина» — комплексе зданий на мысе Идокопас в районе Геленджика. Общую стоимость строительства объекта ФБК оценил в 100 млрд руб., а стоимость строительства основного трехэтажного здания — в $1 млрд. К выводу о связи комплекса с президентом Навальный и ФБК пришли на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта, по их информации, участвовали госкомпании и знакомые с Путиным бизнесмены. Кремль назвал это расследование «враньем» и «клюквой, которая вызывает большое количество просмотров». В Youtube это видео набрало уже около 60 млн просмотров.
  • Когда Навальный уже сидел в СИЗО, в Instagram было опубликовано его обращение, в котором оппозиционер рассказывает о своем здоровье и «на всякий случай» добавляет, что не планирует совершать самоубийство.
  • Западные политики призвали освободить Навального и дали понять, что России могут грозить новые санкции.
  • Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно по делу «Ив Роше» в 2014 году. Испытательный срок истек 30 декабря 2020 года. До этого дня Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в органах ФСИН.
Автор
Анастасия Антипова
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