Отравление Навального , 23 янв, 13:18
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Акции в поддержку Алексея Навального. Главное
В России начались несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Его задержали сразу после возвращения в Россию 17 января. Главное о происходящем — в материале РБК
Что происходит в Москве
- На Пушкинской площади выставили ограждения, там дежурит полиция. Примерно с 12 часов там начали собираться люди. По словам корреспондента РБК, полиция проводит задержания. По состоянию на 13:00 мск в автозаки отправлены около 40 человек.
- Вход на Красную площадь закрыт.
- На Савеловском вокзале полиция останавливает выходящих из поездов молодых людей для проверки документов, интересуются куда и зачем едут, передал корреспондент РБК.
- Накануне вечером мэр Сергей Собянин призвал «не подвергать детей риску» и «не поддаваться на попытки вовлечь несовершеннолетних в несанкционированную акцию». «МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как митингуют в других городах
- Общее количество задержанных по всей России к 13:00 достигло 237, сообщает «ОВД-Инфо». Официальной информации МВД пока не предоставило.
- Первыми акции начались на Дальнем Востоке. Митинги и пикеты прошли во Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Комсомольске-на-Амуре.
- По данным «ОВД-Инфо», во Владивостоке задержаны 27 человек, в Хабаровске 28, в Южно-Сахалинске 13.