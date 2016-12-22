Путин предложил поставить ракетные двигатели Аргентине

Президент предложил главе Аргентины подумать о поставках российских ракетных двигателей и специального топлива для ракетно-космической техники. «Роскосмос» ранее допускал поставки двигателей РД-180 в другие страны

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия может поставлять ракетные двигатели в Аргентину, а «Роскосмос» «мог бы поделиться наработками по созданию космической техники», заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Аргентины Маурисио Макри, передает ТАСС. Также Москва может поставить Буэнос-Айресу топливо для ракетно-космической техники, добавил президент.

«Россия и Аргентина налаживают сотрудничество в мирном освоении космоса, есть идеи по кооперации в сфере дистанционного зондирования Земли, спутниковой навигации», — рассказал Путин. Говоря о ракетных двигателях, президент отметил, что они являются «абсолютно конкурентоспособными».

Переговоры Путина и Макри прошли в Москве в рамках официального визита президента Аргентины.

Разрабатывать свою космическую программу Аргентина начала еще в 1940–1950-х годах, в 1960-х Национальная аргентинская комиссия по исследованию космоса запускала в космос животных. В результате реорганизации Комиссии по исследованию космоса в 1991 году была создана Национальная комиссия по космической деятельности, которая курирует космические программы страны. С 2016 года она передана Министерству науки, технологии и промышленных инноваций.

Страна производит собственные ракеты, Tronador, а также сотрудничает с другими странами в разработке спутников (в том числе и с США).

Сейчас в Аргентине развивают космическую программу, рассчитанную на 2016–2027 годы.

Россия поставляет ракетные двигатели РД-180 в США. В апреле 2017 года глава «Роскосмоса» Игорь Комаров говорил, что Москва рассматривает возможности поставки двигателей в другие страны.