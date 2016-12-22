Мэр Риги осудил планы властей Латвии убрать русский из старших классов

Правительство Латвии поддержало постепенный перевод преподавания в русских школах на латышский. Мэр Риги назвал решение властей провокацией, а депутаты Госдумы готовят специальное заявление

Нил Ушаков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Правительство Латвии на заседании 23 января поддержало постепенный переход к обучению в старших классах всех общеобразовательных школ страны исключительно на латышском языке. Об этом пишет издание Delfi.

Предложенные правительством поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании касаются также учебных заведений для национальных меньшинств. В случае успешного прохождения через парламент реформа будет введена поэтапно с начала 2019/20 учебного года до окончания 2021/22 учебного года.

По плану к концу внедрения дошкольное образование для национальных меньшинств будет идти на двух языках; для учащихся с 1-го по 6-й класс каждая школа сможет выбрать одну из трех моделей использования латышского и нелатышского языков в обучении; в 7–9-х классах на государственном языке должно проходить 80% занятий, а в 10–12-х классах — 100%.

Мэр Риги и один из лидеров русскоязычной общины Латвии Нил Ушаков в своем Facebook раскритиковал поправки и назвал их «политической провокацией», способной навредить и качеству образования, и стабильности в стране. По словам Ушакова, как ответную меру с 2019/20 учебного года в Риге могут ввести дополнительные занятия на родном языке для национальных меньшинств, которые будут оплачиваться городской думой.

Согласно переписи населения 2011 года, 29,6% жителей Латвии являются русскими, это крупнейшее национальное меньшинство в республике. В самой Риге показатель достигает 55,8% против 43,4% латышей.

Сегодня же, 23 января, в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) руководство ассамблеи призвало власти европейских стран поддерживать языки национальных меньшинств. «Языковое разнообразие — это часть общеевропейского культурного наследия. Поддержка и защита таких языков является фундаментальной европейской ценностью», — гласит сообщение ПАСЕ.

Также организация призвала европейские страны ратифицировать Европейскую хартию региональных языков: документ был принят в ноябре 1992 года, но с тех пор его ратифицировали лишь 25 из 47 стран — членов ПАСЕ. Россия подписала документ в мае 2001 года, но до сих пор не ратифицировала его. Латвия, как и другие страны Балтии, хартию пока не подписала.

В Госдуме обеспокоены планами правительства Латвии, сказал РБК депутат, член комитета по делам СНГ Константин Затулин. По его оценке, масштабная реформа образования в республике приведет к тому, что русский язык сохранится только в узком сегменте бытового общения и может спровоцировать волну эмиграции из страны. Сейчас, по данным Затулина, в Латвии действует 150 школ, где преподавание ведется на русском языке. Депутат обращает внимание, что в Латвии действуют и школы, где преподавание ведется на польском языке, их работа защищена двусторонними соглашениями между правительствами Польши и Латвии, аналогичных соглашений между Россией и Латвией нет.

Затулин сообщил, что в феврале в Госдуме может быть рассмотрено и принято заявление против политики латвийских властей, его проект предварительно согласован.