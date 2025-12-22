 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Генпрокуратура запретила в России три польских организации

Генпрокуратура запретила три польских фонда за антироссийскую деятельность и поддержку расширения НАТО. Организации также обвиняют в информационной войне и искажении истории Второй мировой войны
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Генеральная прокуратура России запретила деятельность трех польских организаций — Casimir Pulaski Foundation (Фонд им. Казимира Пуласки), Fundacja Wolnosc i Demokracja (Фонд свободы и демократии) и Fundacja im. Stefana Batorego (Фонд им. Стефана Батория), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Все три организации реализуют «враждебную политику по отношению к России», а также «разрабатывают стратегии по военному и экономическому сдерживанию развития» страны, ведению информационной войны, расширению санкций против Москвы и дружественных России стран, говорится в материале.

Кроме того, эти организации занимаются проектами и программами по расширению НАТО на восток, добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Проводится целенаправленная политика по искажению истории Второй мировой войны и роли Советского Союза в устройстве Европы в послевоенное время. Фонды активно сотрудничают с представителями радикальной оппозиции, иностранными агентами и нежелательными организациями», — говорится в сообщении.

Минюст включил Deutsche Welle в реестр нежелательных организаций
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Основанный в 2005 году Фонд им. Казимира Пуласки позиционирует себя как независимый, некоммерческий, беспартийный польский аналитический центр, исследующий разные аспекты европейской и трансатлантической безопасности с особым акцентом на Центральную и Восточную Европу.

Фонд свободы и демократии, также беспартийная неправительственная организация, с момента основания в 2006 году работает в двух основных направлениях: помогает полякам на Востоке и поддерживает демократические изменения в бывшем Советском Союзе.

Фонд им. Стефана Батория был основан в 1988 году, с 2003-го имеет статус общественной благотворительной организации.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Генпрокуратура Польша нежелательные организации
Материалы по теме
В России объявили нежелательной НПО из Саксонии
Политика
Минюст включил Deutsche Welle в реестр нежелательных организаций
Политика
Созданная фондом Сороса голландская НПО признана нежелательной в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Путин пообещал Рахмону наказать виновных в убийстве мальчика Политика, 17:01
Следствие потребовало заочно арестовать Гарри Каспарова Политика, 17:00
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения полетов Общество, 16:58
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 16:57
Объяснена причина двойной разницы роста цен на жилье в Москве и в России Недвижимость, 16:57
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp блокировкой Технологии и медиа, 16:49
Мишустин объявил о непродлении моратория на штрафы для застройщиков Экономика, 16:46
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Почему управление доступом становится новым трендом в кибербезопасности Отрасли, 16:45
Пираты взломали библиотеку Spotify и получили доступ к 86 млн аудиофайлов Общество, 16:44
Журналист WP узнал, что Трамп отозвал 48 послов без объяснений Политика, 16:43
Семерым напавшим на чемпиона России по боксу дали тюремные сроки Спорт, 16:35
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 16:30
Совет ЕС продлил санкции против России на полгода Политика, 16:25
Посла США вызовут в МИД Дании из-за назначения спецпосланника Гренландии Политика, 16:23