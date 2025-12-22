Генпрокуратура запретила три польских фонда за антироссийскую деятельность и поддержку расширения НАТО. Организации также обвиняют в информационной войне и искажении истории Второй мировой войны

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Генеральная прокуратура России запретила деятельность трех польских организаций — Casimir Pulaski Foundation (Фонд им. Казимира Пуласки), Fundacja Wolnosc i Demokracja (Фонд свободы и демократии) и Fundacja im. Stefana Batorego (Фонд им. Стефана Батория), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Все три организации реализуют «враждебную политику по отношению к России», а также «разрабатывают стратегии по военному и экономическому сдерживанию развития» страны, ведению информационной войны, расширению санкций против Москвы и дружественных России стран, говорится в материале.

Кроме того, эти организации занимаются проектами и программами по расширению НАТО на восток, добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Проводится целенаправленная политика по искажению истории Второй мировой войны и роли Советского Союза в устройстве Европы в послевоенное время. Фонды активно сотрудничают с представителями радикальной оппозиции, иностранными агентами и нежелательными организациями», — говорится в сообщении.

Основанный в 2005 году Фонд им. Казимира Пуласки позиционирует себя как независимый, некоммерческий, беспартийный польский аналитический центр, исследующий разные аспекты европейской и трансатлантической безопасности с особым акцентом на Центральную и Восточную Европу.

Фонд свободы и демократии, также беспартийная неправительственная организация, с момента основания в 2006 году работает в двух основных направлениях: помогает полякам на Востоке и поддерживает демократические изменения в бывшем Советском Союзе.

Фонд им. Стефана Батория был основан в 1988 году, с 2003-го имеет статус общественной благотворительной организации.