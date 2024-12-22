Российская армия заняла Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области

Лозовая — село в Боровском районе Харьковской области примерно в 6 км от Богуславки. Красное — это старое название села Сонцовка под Курахово, в котором родился композитор Сергей Прокофьев

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Российские войска за сутки взяли под контроль населенные пункты Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области, сообщило Минобороны.

Населенный пункт Лозовая в Харьковской области был взят «в результате решительных действий подразделения группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны. Красное было успешно взято силами группировки войск «Центр».

Лозовая — село в Боровском районе Харьковской области примерно в 6 км от Богуславки, население села в 2001 году составляло 131 человек, к 2015 сократилось более чем в два раза. Оно расположено у истоков реки Лозовая, на левом берегу Оскольского водохранилища. Красное — это название села, переименованного украинскими властями в Сонцовку. В этом селе в 1891 году родился композитор Сергей Прокофьев, его отец управлял имением в Сонцовке.

Также группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Двуречная, Загрызово Харьковской области, Ямполовка и Терны в ДНР и отразила шесть контратак штурмовых подразделений украинской армии. Потери ВСУ в живой силе составили более 480 человек.

Группировка войск «Центр» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Песчаное, Андреевка, Зверево, Удачное, Красноармейск, Новооленовка и Новоелизаветовка ДНР, а также отразила 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Украинская армия потеряла до 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Варта» и «Козак», девять автомобилей, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М101 производства США.

21 декабря российские военные заняли Константинопольское (село Островское) под Курахово в ДНР. Населенный пункт находится примерно в 8 км южнее Курахово — крупного укрепрайона ВСУ на берегу Кураховского водохранилища.

18 декабря глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил о взятии под контроль 190 населенных пунктов за год и 4,5 тыс. кв. км территории.