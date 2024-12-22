Глава ЦРУ посетил Украину с последним визитом
Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину с последним официальным визитом перед своей отставкой, сообщил в телеграм-канале президент страны Владимир Зеленский
«Украину посетил с последним визитом как директор ЦРУ Билл Бернс. Мы с ним провели много встреч за время [конфликта с Россией], и я благодарен за помощь», — написал президент Украины. К посту он прикрепил фото, на котором жмет руку главе ЦРУ.
Зеленский отметил, что как правило о подобных встречах не сообщают публично, поэтому все они, и на Украине, и за рубежом, не анонсировались.
Зеленский пообещал продолжать поддерживать контакты с действующим руководителем ЦРУ.
Бернс занимает свой пост с марта 2021 года. Он покинет его после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Церемония назначена на 20 января.
Трамп выдвинул кандидатом на пост главы ЦРУ в своей администрации бывшего директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа. Он возглавлял Нацразведку США при первой администрации Трампа с 26 мая 2020 года по 20 января 2021 года.
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