Глава ЦРУ посетил Украину с последним визитом

Зеленский: глава ЦРУ Уильям Бернс в последний раз посетил Украину до отставки

Бернс, который покинет пост после инаугурации Трампа, посетил Украину с последним визитом перед своей отставкой, сообщил Зеленский. Он пообещал поддерживать с ним контакты

Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину с последним официальным визитом перед своей отставкой, сообщил в телеграм-канале президент страны Владимир Зеленский

«Украину посетил с последним визитом как директор ЦРУ Билл Бернс. Мы с ним провели много встреч за время [конфликта с Россией], и я благодарен за помощь», — написал президент Украины. К посту он прикрепил фото, на котором жмет руку главе ЦРУ.

Зеленский отметил, что как правило о подобных встречах не сообщают публично, поэтому все они, и на Украине, и за рубежом, не анонсировались.

Зеленский пообещал продолжать поддерживать контакты с действующим руководителем ЦРУ.

Бернс занимает свой пост с марта 2021 года. Он покинет его после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Церемония назначена на 20 января.

Трамп выдвинул кандидатом на пост главы ЦРУ в своей администрации бывшего директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа. Он возглавлял Нацразведку США при первой администрации Трампа с 26 мая 2020 года по 20 января 2021 года.