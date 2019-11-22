Лукашенко заявил о «жулье» в банках и поручил им шефство над колхозами

Лукашенко заявил о «жулье» в банках и поручил им шефство над колхозами

Президент Белоруссии поручил главе Нацбанка привлечь банки для оказания помощи отстающим сельхозорганизациям Витебской области. «Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься не хотят», — сказал он

Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил председателю правления Национального банка страны Павлу Каллауру закрепить за банковскими структурами по «колхозу-полтора» для оказания шефской помощи отстающим сельским хозяйствам Витебской области. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

Ранее Лукашенко доложили об обращении со стороны региона к банковской системе для оказания шефской помощи отстающим хозяйствам, в результате от них был получен отказ. Обращаясь к Каллауру, президент призвал его «немедленно заняться» данным вопросом.

«Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено) еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью. — РБК) не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается», — заявил он.

По его словам, вопрос шефской помощи сельхозпредприятиям не снимается, а банковскую систему Белоруссии необходимо «привести в чувства». «Я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает — это сделают другие», — добавил глава государства.

Лукашенко отметил, что в Витебской области работают несколько интеграционных структур в АПК в виде холдингов, однако большая их часть не показывает эффективных результатов. На совещании предлагалось создать в регионе новый «суперхолдинг», однако президент потребовал «идти от земли» и грамотно развивать уже имеющиеся структуры. «Каждый год кровью и потом вы будете зарабатывать деньги и докладывать о каком-то приросте. Дурницы, мужики, больше не будет», — отметил он.