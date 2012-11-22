СК нашел для Л.Развозжаева новое дело

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту пыток, которым якобы подвергали помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева, активиста "Левого фронта" Леонида Развозжаева.

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"В ходе проверки факты, послужившие основанием для ее проведения, не нашли своего объективного подтверждения, в связи с чем органами следствия принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", - заявили в СК.

Ранее Л.Развозжаев заявлял, что был похищен в Киеве неизвестными, которые доставили его в Москву, где с применением физических и психологических пыток из оппозиционера выбили явку с повинной и показания на координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова.

Впоследствии Л.Развозжаев заявил, что подвергся лишь психологическому давлению. По его словам, участники допроса угрожали ему расправой над родственниками.

Следственный комитет пообещал проверить заявления Л.Развозжаева. Сегодня, 22 ноября, следователи вынесли свое решение, отказав в возбуждении дела. "Это решение основано на результатах оценки собранных в ходе проверки материалов, в частности, сам Развозжаев, кроме своего заявления, не смог представить следствию никаких документальных или вещественных подтверждений совершенного в отношении него преступления", - заявили в СК.

"Медицинским освидетельствованием, проведенным сразу после задержания Развозжаева, следов применения к нему какого-либо физического насилия не обнаружено", - отметили в комитете. Представители СК указали на то, что Л.Развозжаев отказался подтвердить свои показания на детекторе лжи. Кроме того, сотрудники СКР опросили ряд свидетелей, которые опровергли заявления оппозиционера.

При этом в ходе проверки было обнаружено еще одном правонарушение, совершенное оппозиционером, которое может стать поводом для возбуждения очередного уголовного дела. Следователи уличили Л.Развозжаева в незаконном пересечении российско-украинской границы: было установлено, что 16 октября 2012г. активист выехал на Украину, использовав паспорт родного брата.

"По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации по данному факту Следственным комитетом России начато проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заключили в СКР.

Напомним, накануне следователи предъявили оппозиционеру еще одно обвинение, на этот раз в разбойном нападении. По версии следствия, в 1997г. Л.Развозжаев принимал участие в хищении 500 сурковых шапок у ангарского предпринимателя.

Координатор "Левого фронта" С.Удальцов прокомментировал решение СК по "пыточному делу" Л.Развозжаева. "Если честно, совсем не удивлен", - написал оппозиционер в своем микроблоге.

Напомним, первое уголовное дело было возбуждено в отношении Л.Развозжаева и С.Удальцова после показа документального фильма НТВ "Анатомия протеста - 2". Авторы картины утверждали, что лидеры российской несистемной оппозиции намеревались осуществить насильственное свержение власти в нескольких регионах России на деньги, полученные от иностранных государств, в частности Грузии и беглых российских олигархов.