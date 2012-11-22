"Хамас" признал, что получал оружие от Ирана

Глава элитной Революционной гвардии Ирана генерал Мохаммад Али Джафари признал, что Тегеран оказал движению "Хамас" помощь в ускоренном производстве ракет большой дальности "Фаджр-5", использовавшихся в ходе вооруженного конфликта с Израилем.

При этом военнослужащий подчеркнул, что Иран не поставлял сектору Газа самого оружия, передает телеканал CBS.

Однако сами представители исламистского движения "Хамас" опровергли утверждения генерала и признали, что получали оружие из Ирана. Такое заявление сделал глава политбюро организации Халед Машаль, передает Reuters.

По словам представителя "Хамас", оружие палестинского сопротивления частично производилось в самом секторе Газа, остальное поставляли некоторые страны, в том числе Иран. Тегеран поддерживал сектор Газа оружием, даже несмотря на разногласия между Ираном и группировкой "Хамас" по некоторым вопросам.

Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа продолжался неделю, накануне сторонам удалось договориться о перемирии.

Между тем противники по-разному оценивают итоги военной кампании. Так, Х.Машаль в ходе пресс-конференции 21 ноября заявил, что израильская "авантюра" провалилась, ведь Тель-Авив не достиг своих целей.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил движению "Хамас" военной операцией, если перемирие будет нарушено. "Я знаю, что некоторые наши граждане ожидают более масштабную военную операцию, возможно, у нас появится в ней необходимость", - заявил израильский политик.

Ситуация в регионе остается напряженной, однако международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В частности, с подобным заявлением накануне выступил генсек ООН Пан Ги Мун. "Мы призываем все согласившиеся на перемирие стороны выполнять взятые на себя обещания. На пути к выполнению соглашений по-прежнему могут сохраняться препятствия", - заявил генсек.

Пан Ги Мун также выразил благодарность египетскому президенту Мохаммеду Мурси за посредничество в переговорах между группировкой "Хамас" и Израилем. "Я приветствую решение конфликтующих сторон отойти от пропасти и отдельно президента Египта Мохаммеда Мурси за его выдающиеся лидерские качества", - заметил глава ООН.