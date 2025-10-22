Рябков заявил о «рейдерской атаке» на Совет Безопасности ООН
Россия считает аннулированными международные санкции в отношении Ирана, которые Совет Безопасности ООН принял в 2000-е годы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая 22 октября на заседании в рамках цикла вебинаров «История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере», организованного Центром энергетики и безопасности (ЦЭБ) при поддержке Фонда президентских грантов.
«Вопрос денуклеаризации закрыт, и наше военно-техническое сотрудничество с Ираном будет развиваться строго в рамках нашего национального законодательства и наших международных обязательств, которые больше не включают в себя ни одну из ранее принятых резолюций Совета Безопасности ООН — они были аннулированы резолюцией 2231, срок действия которой <…> истек 18 октября», — сказал дипломат.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или иранская ядерная сделка, — документ, согласно которому Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, отказавшись от создания ядерного оружия. СВПД был подписан в Вене летом 2015 года — Ираном и странами Е3 / ЕС+3 (Великобритания, Германия, Франция / Евросоюз + Китай, Россия, США). Документ одобрен резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН в июле 2015 года, вступил в силу 18 октября 2015 года и был рассчитан на десять лет; он предполагал, что если за это время СБ ООН не восстановит действие его предыдущих резолюций, которые вводили санкции против Ирана, то 18 октября 2025 года все международные ограничения в отношении Исламской Республики будут окончательно отменены.
В СВПД прописан механизм, который восстанавливает санкции СБ ООН против Ирана. Процесс snapback (англ. — «бросок назад», «возврат») описан в разделе «Применение положений предыдущих резолюций» (п. 11) СВДП. Его суть в том, что любой участник сделки может заявить в СБ ООН о «существенном неисполнении обязательств» Ираном и тем самым запустить восстановление санкций; ни один постоянный член СБ ООН при этом не может использовать свое право вето.
В конце августа 2025 года этот механизм запустили страны «евротройки» — Великобритания, Германия и Франция. В конце сентября Россия и Китай выдвинули в Совбезе резолюцию о том, чтобы продлить срок СВПД на полгода — до 18 апреля 2026-го и за это время урегулировать вопросы вокруг иранской ядерной программы. Вместе с Россией и Китаем резолюцию поддержали Алжир и Пакистан, однако СБ большинством голосов предложение отверг. Москва считает запуск snapback незаконным и юридически несостоятельным.
В своем выступлении 22 октября Рябков обвинил страны Запада в том, что они «путем угроз и шантажа» принудили ряд непостоянных членов Совбеза «закрыть глаза на очевидные юридические и процедурные пробелы в их действиях». «Когда стало ясно, что единственного мнения в Совете Безопасности ООН по поводу правомерности возврата санкций не наблюдается, а Россия вместе с Китаем, Алжиром и Пакистаном твердо выступает за то, чтобы они, санкции, оставались снятыми, западники фактически прошлись бульдозером по международному праву, что, конечно, совершенно неприемлемо и дико», — заявил замглавы МИД.
По оценке Рябкова, Секретариат ООН находится под влиянием Запада, и именно поэтому 28 сентября он опубликовал на сайте организации не согласованное со всеми членами Совбеза сообщение о том, что действие санкционных резолюций по Ирану восстановлено.
«После несогласованной публикации на сайте ООН информационного сообщения о восстановлении действия прежних резолюций создалась новая ситуация. Большинство стран понимает, что происходящее по сути означает рейдерскую атаку на Совет Безопасности ООН со стороны Секретариата и стоящей за ним группы антииранских настроенных государств, присвоивших себе право и полномочия принимать решения вместо Совета Безопасности», — заявил Рябков и подчеркнул: Россия оспорила действия Секретариата ООН и не признает snapback состоявшимся.
Восстановление санкций предполагает, что снова начнут действовать санкционные резолюции и созданные ими механизмы и комитеты. С 2006 по 2010 год СБ ООН принял шесть документов по Ирану, четыре из них вводили ограничения (заморозки счетов, ограничения на въезд, запрет на поставки Ирану оружия).
- Резолюция 1737 (2006) вводила заморозку счетов людей и структур, которые связаны с ядерной и ракетной программами Ирана. Среди них иранская Организация по атомной энергии (ОАЭИ), Организация оборонной промышленности (ООП), ряд фирм и промышленных групп, руководители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), главы компаний и ученые. Был учрежден комитет 1737, который следит за выполнением санкций.
- Резолюция 1747 (2007) расширяла список лиц, у которых замораживаются активы.
- Резолюция 1803 (2008) расширяла санкции, в частности ограничивала въезд людям, приведенным в приложении к этой резолюции.
- Резолюция 1929 (2010) обвиняла Иран в невыполнении предыдущих требований и накладывала на него новые санкции, в частности вводила эмбарго на поставки тяжелых вооружений (танков, артиллерийских систем крупного калибра, ракет и пр.), разрешала досмотры кораблей, которых подозревают в перевозке оружия или ядерных материалов из Ирана, содержала запрет на банковские отношения с республикой, запрет на въезд иранских граждан. Была учреждена группа экспертов в помощь комитету 1737.