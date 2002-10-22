Д.Рогозин: Вопрос о Калининграде решится на переговорах России и Литвы

На сегодняшнем заседании Еврокомиссии была озвучена идея, согласно которой Литва как кандидат в ЕС должна выполнить все обязательства по Шенгенскому соглашению, сообщил журналистам глава Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Рогозин.

Однако, указал он, отмечалось, что это не должно повлиять на традиционное следование пассажирских поездов из Калининграда в Россию. Фактически, сказал депутат, это означает, что Литве и России разрешено найти взаимоприемлемую форму железнодорожного транзита и контроля до 1 июля 2003г., то есть именно до этого срока будет действовать безвизовый транзитный режим в отношении железнодорожного транспорта.

Д.Рогозин также сообщил, что Еврокомиссия согласна начать технико-экономическую разработку безостановочного транзитного поезда, причем этот документ должен соответствовать требованиям Шенгена. В данном случае, считает Д.Рогозин, может быть принято решение "по развитию Шенгенского соглашения". Таким образом, следование российского поезда через Литву из Калининграда в Россию и контроль над ним могут стать новым правилом Шенгена. Д.Рогозин сообщил, что в ходе заседания Еврокомиссии было отмечено: Литве гарантируется, что в случае, если Россия и ЕС "найдут решение по транзиту из Калининграда в Россию", это не повлияет на дату присоединения Литвы к Шенгенскому соглашению.

Депутат напомнил, что 23 октября в Копенгагене начнутся дебаты по Калининграду, а 25 октября в ходе заседания совета руководителей стран ЕС должны быть утверждены решения, принятые на сегодняшнем заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза.