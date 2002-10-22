Д.Рогозин: Вопрос о Калининграде решится на переговорах России и Литвы

Однако, указал он, отмечалось, что это не должно повлиять на традиционное следование пассажирских поездов из Калининграда в Россию. Фактически, сказал депутат, это означает, что Литве и России разрешено найти взаимоприемлемую форму железнодорожного транзита и контроля до 1 июля 2003г., то есть именно до этого срока будет действовать безвизовый транзитный режим в отношении железнодорожного транспорта.
Д.Рогозин также сообщил, что Еврокомиссия согласна начать технико-экономическую разработку безостановочного транзитного поезда, причем этот документ должен соответствовать требованиям Шенгена. В данном случае, считает Д.Рогозин, может быть принято решение "по развитию Шенгенского соглашения". Таким образом, следование российского поезда через Литву из Калининграда в Россию и контроль над ним могут стать новым правилом Шенгена. Д.Рогозин сообщил, что в ходе заседания Еврокомиссии было отмечено: Литве гарантируется, что в случае, если Россия и ЕС "найдут решение по транзиту из Калининграда в Россию", это не повлияет на дату присоединения Литвы к Шенгенскому соглашению.
Депутат напомнил, что 23 октября в Копенгагене начнутся дебаты по Калининграду, а 25 октября в ходе заседания совета руководителей стран ЕС должны быть утверждены решения, принятые на сегодняшнем заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза.