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Депутат от Капотни станет вице-спикером Совета Федерации

Депутат от Капотни Святенко станет вице-спикером Совета Федерации
В Совете Федерации произойдут кадровые перестановки. Новым вице-спикером вместо Галины Кареловой станет глава комитета по социальной политике, сенатор от Мосгордумы Инна Святенко, рассказали источники РБК
Инна Святенко
Инна Святенко (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В Совете Федерации пройдут кадровые перестановки на уровне вице-спикеров. Решение может быть принято уже на первом после летних каникул заседании верхней палаты в понедельник, 25 сентября. Предполагается, что бывшего вице-премьера Галину Карелову на посту вице-спикера палаты сменит председатель комитета по социальной политике Инна Святенко, рассказал РБК источник, знакомый с обсуждением кадрового вопроса, и подтвердил собеседник, близкий к администрации президента. Предстоящие кадровые решения он объяснил «просто обновлением».

РБК направил запрос Галине Кареловой. Инна Святенко сказала РБК, что о предстоящих кадровых решениях «пока ничего не знает», поскольку повестка предстоящего заседания «будет формироваться в понедельник».

Галина Карелова представляет в Совете Федерации губернатора Воронежской области. После выборов 10 сентября вновь избранный глава региона Александр Гусев продлил полномочия Кареловой в качестве своего представителя.

Карелова работает в Совфеде с 2014 года, с этого же времени занимает пост вице-спикера. До этого в разные года Карелова была депутатом Госдумы, главой Фонда социального страхования, заместителем и первым заместителем министра труда и социального развития, вице-премьером правительства. Галине Кареловой 73 года.

Инна Святенко — сенатор от Москвы, представляет в верхней палате Мосгордуму и одновременно является депутатом МГД. Ей 56 лет.

Святенко — депутат Мосгордумы нескольких созывов начиная с 2001 года. В Совфед была направлена в 2019 году, после того как избралась в столичный парламент от московского округа № 22 (Капотня, часть районов Люблино и Марьино).

Среди законодательных инициатив, которые в разные годы предлагала Святенко, было, например, предложение о введении запрета на публикацию селфи, сделанных в экстремальных условиях при нарушении правопорядка или способных причинить вред психическому здоровью подростков.

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Наталья Галимова Наталья Галимова
Совет Федерации отставки и назначения Галина Карелова Инна Святенко
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