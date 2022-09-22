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Путин посмертно присвоил звание Героя России комиссару «Молодой гвардии»

Виктор Третьякевич
Виктор Третьякевич (Фото: wikimedia.org)

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России одному из организаторов действовавшей в 1942–1943 годах подпольной организации «Молодая гвардия» Виктору Третьякевичу.

Высокое звание присвоено Третьякевичу посмертно «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

«Молодая гвардия» была создана комсомольцами в оккупированном немецкими войсками городе Краснодоне (тогда Ворошиловградская область УССР). Третьякевич был комиссаром организации и был казнен немцами после разгрома подпольной организации в 1943 году. Однако в отличие от других лидеров «Молодой гвардии» (Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Любови Шевцовой, Ульяны Громовой и Ивана Земнухова) Третьякевич посмертно звания Героя Советского Союза в 1943 году не получил, так как один из арестованных сотрудников оккупационной немецкой полиции заявил, что именно Третьякевич после ареста выдал остальных подпольщиков. Лишь в 1960 году указом президиума Верховного Совета СССР Третьякевич был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

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Теги
Владимир Путин Герой России «Молодая гвардия»
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