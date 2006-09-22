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М.Маргелов: Национализм в Прибалтике поощряется государством
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М.Маргелов: Национализм в Прибалтике поощряется государством
Политика, 22 сен 2006, 17:16
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М.Маргелов: Национализм в Прибалтике поощряется государством
Осквернение в Эстонии памятника советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны, - это "не только акт вандализма", заявил РБК председатель комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов.

"Это очередное подтверждение печальной тенденции потери подрастающим поколением прибалтийской молодежи ценностных ориентиров и смещение ее в сторону ультраправой идеологи", - считает сенатор.

Он подчеркнул, что эта тенденция активно поощряется на государственном уровне и в национальной стратегии. "Особенно это опасно именно сейчас, в период взросления первого поколения молодых людей с исторически чистой памятью. Я имею в виду тех, кто никогда не жил при Советском Союзе, не имеет своего личного опыта, и, соответственно, воспринимает прошлое исключительно по внешним проявлениям сегодняшних дней, современным учебникам и современной пропаганде. Учитывая, что внешние проявления и пропаганда носят, в основном, националистический характер, сложно даже представить, во что превратится Эстония через десять-пятнадцать лет, когда это поколение станет основной политической силой и главным электоратом", - сказал М.Маргелов.

"Как представитель в Совете Федерации от приграничной с Эстонией Псковской области и как докладчик ПАСЕ по проблеме нацизма в Европе я считаю, что ситуация, складывающаяся сегодня с нацизмом в Прибалтийских странах, - критическая", - считает сенатор. Он напомнил, что с недавних пор Эстония - член ЕС. "И Брюссель должен более пристально следить за внутренними процессами, протекающими в прибалтийских странах. Тем более что тенденция роста популярности националистически настроенных сил наблюдается во многих европейских странах. К сожалению, пока Евросоюз не принимает достаточно жестких и адекватных мер для исправления складывающейся ситуации. Пока европейская политическая элита молчит, европейские маргиналы набирают силу, и в скором будущем сами могут стать доминантой на европейских просторах", - заключил М.Маргелов.

Напомним, что памятник советскому воину-освободителю не раз оказывался в центре внимания как в Эстонии, так и в России. Монумент в Таллине многократно подвергался актам вандализма, в частности, памятник в центре столицы Эстонии несколько раз обливали краской. Кроме того, летом организация, называющая себя "Испепелители лесов", направила письма с требованием ликвидировать памятник и угрозой спалить в стране все леса в канцелярию президента, премьер-министру, а также Министерству внутренних дел и спасательному департаменту.

Заметим, что за несколько дней до скандального обращения "Испепелителей" власти страны приняли решение о демонтаже монумента.

Вопрос о судьбе советского памятника был постоянной темой в Эстонии на протяжении нескольких лет. Одни требовали демонтировать монумент, который для националистов является символом оккупации, другие требуют оставить его в покое как память об изгнании из республики немецко-фашистских захватчиков.

Между тем правительство Эстонии своими решениями по вопросам Второй мировой войны уже не раз вызывало весьма негативную реакцию российских политиков. Так, например, в начале июня с.г. было принято постановление признать борцами за независимость страны всех граждан Эстонии, сражавшихся за освобождение республики, независимо от того, воевали они против Советского Союза или гитлеровской Германии.

Глава военного ведомства Эстонии Юрген Лига назвал бывших эсэсовцев людьми, которые ставили своей целью восстановление Эстонской Республики. По мнению министра, делить людей по цвету мундира нельзя. Представляемые раньше законопроекты предлагали именно такое деление, поэтому коалиция правящих партий выступила в начале лета против них. "Борцы за свободу – это те люди, которые положа руку на сердце, с чистой совестью смогут признать, что они боролись за независимость Эстонии, не нарушая закон. И государство должно признать таких людей борцами за свободу не в законном, а в декларативном порядке. Личный подход здесь бесперспективен, никакие списки не помогут", - заявил министр.

Акты реваншизма в Прибалтике совершает не только Эстония. Из Литвы и Латвии регулярно поступают сообщения об оправдательных мерах по отношению к войскам, воевавшим в период ВОВ на стороне гитлеровской Германии. В частности, в Риге постоянно предпринимаются попытки проведения марша войск СС. Интересно, что страны Прибалтики, являясь частью Евросоюза, своими действиями грубо нарушают решения ЕС, осудившего все проявления фашизма. Между тем в самом Евросоюзе, а также в США, по-разному относятся к ситуации в Литве, Латвии и Эстонии, где в последнее время существенно усилились профашистские настроения.

Теги: Прибалтика , Эстония
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