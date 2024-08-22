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Военная операция на Украине ,  
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Четырех членов экипажа атакованного Украиной парома спасли

Сюжет
Военная операция на Украине
Четырех членов экипажа затонувшего в порту Кавказ парома спасли, сообщил губернатор Кондратьев. Паром загорелся после атаки ВСУ, он затонул

Четырех членов экипажа парома в порту Кавказ, по которому нанесли удар украинские военные, спасли, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря», — добавил он.

«РИА Новости» сообщало, что на пароме находились пять человек.

Четырех членов экипажа атакованного Украиной парома спасли
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Оперштаб Краснодарского края сообщил об ударе по железнодорожному парому в порту Кавказ около 17:30 мск. Спустя чуть более часа судно, где начался пожар, затонуло. Паром вез 30 цистерн с топливом, рассказал глава Темрюкского района Федор Бабенков.

По данным телеграм-каналов Baza и Shot, атаке подверглось судно «Конро Трейдер», Mash привел другое название — «Акватрейдер». Местные жители сообщали о звуках взрывов, в соцсетях появились видео с пожаром, возникшим после удара. Сотрудников порта эвакуировали. Краснодарский оперштаб уточнил, что на территории самого порта очагов возгорания нет.

Незадолго до атаки на Крымском мосту перекрывали движение. Порт находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от переправы.

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Теги
Андрей Гатинский, Полина Мартынова Полина Мартынова
порт Кавказ паром спасение Вениамин Кондратьев Краснодарский край
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