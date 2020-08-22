Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Жалоба Лихтенштейна поступила в Европейский суд по правам человека. Конфискованные территории в 10 раз превышают нынешнюю территорию княжества, отмечает Financial Times

Фото: Vaclav Salek/ТАСС

Власти Лихтенштейна направили жалобу в Европейский суд по правам человека, княжество требует возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как отмечает FT, Лихтенештейн оспаривает суверенитет Чехии над более чем 2 тыс. кв км. территории, что более чем в 10 раз превышает нынешнюю территорию княжества. Эти земли включают барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, которые внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Территории были конфискованы на основе чехословацких декретов Бенеша, согласно которым князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами нацистского режима Германии.

«Для нас незаконное применение чехословацких указов и его последствия остались нерешенным вопросом», — сказала FT министр иностранных дел Лихтенштейна Катрин Эггенбергер. По ее словам, дело затрагивает фундаментальные вопросы суверенитета, а конфискация без компенсаций неприемлема.

«Чем меньше страна, тем важнее отстаивать свои права », — отметила Эггенбергер.