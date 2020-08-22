Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
«Дочка» владельца «Билайна» решила возобновить иск к Канаде на $1,8 млрд Технологии и медиа, 10:00 Авиапутешествия будущего и ученый-киборг: дайджест футурологии № 19 Футурология, 10:00  Самолет с Навальным приземлился в Берлине Политика, 09:53 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 августа Общество, 09:46 Армия Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа Политика, 09:41 РБК Pro: готовы ли топ-менеджеры России отказаться от отпуска в 2020 году Pro, 09:39 Власти сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Ярославле Общество, 09:32 Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США Политика, 09:30 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 09:25 Американский вирусолог — РБК: «Обязательная вакцинация просто невозможна» Политика, 09:00 Железный бариста: зачем российский фастфуд заменяет персонал роботами Pro, 08:59 Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли Политика, 08:53 Дочь Ефремова отреагировала на отказ отца от своих адвокатов Общество, 08:40 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 07:55
Политика ,  
0 

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Жалоба Лихтенштейна поступила в Европейский суд по правам человека. Конфискованные территории в 10 раз превышают нынешнюю территорию княжества, отмечает Financial Times
Фото: Vaclav Salek/ТАСС
Фото: Vaclav Salek/ТАСС

Власти Лихтенштейна направили жалобу в Европейский суд по правам человека, княжество требует возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как отмечает FT, Лихтенештейн оспаривает суверенитет Чехии над более чем 2 тыс. кв км. территории, что более чем в 10 раз превышает нынешнюю территорию княжества. Эти земли включают барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице, которые внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Территории были конфискованы на основе чехословацких декретов Бенеша, согласно которым князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами нацистского режима Германии.

«Для нас незаконное применение чехословацких указов и его последствия остались нерешенным вопросом», — сказала FT министр иностранных дел Лихтенштейна Катрин Эггенбергер. По ее словам, дело затрагивает фундаментальные вопросы суверенитета, а конфискация без компенсаций неприемлема.

«Чем меньше страна, тем важнее отстаивать свои права », — отметила Эггенбергер.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек, комментируя жалобу, отметил, что, согласно предварительной позиции страны, дело не должно рассматриваться в ЕСПЧ.  По словам Смолека, ранее суд не занимался вопросами, возникшими до принятия Европейской конвенции по правам человека.

Спор между Чехией и Лихтенштейном по поводу конфискованных территорий семьи Лихтенштейн длится более 70 лет. Из-за разногласий, возникших после окончания Второй мировой войны, страны официально установили дипломатические отношения только в 2009 году. 

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину
Автор: Анастасия Батманова
Теги: Чехия, ЕСПЧ
Материалы по теме
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter