Вице-президент Абхазии подал в отставку после удара бокалом по голове

Виталий Габния подал в отставку с поста вице-президента Абхазии после того, как человека, ударившего его, выпустили из полиции спустя сутки. Габния заявил, что успел дать сдачи обидчику, но не готов жить «в системе беспредела»

Виталий Габния (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил об уходе в отставку из-за драки, которая произошла в минувшие выходные, заявив, что он не смог отстоять свои права и честь «в рамках закона». Заявление абхазского политика на пресс-конференции в Сухуми приводит «Нужная газета».

«Я считаю необходимым сложить свои полномочия, подав в отставку, по той причине, что я не могу отстоять свое право и свою честь в рамках закона, даже на столь высокой должности. Я имею такую возможность действовать только по-абхазски, для чего мне нужно сложить полномочия», — сказал Габния.

По его словам, в выходные он участвовал в разговоре, которые вели не названные им по именам пять человек.

«В компании из пяти человек шла беседа, разговор непростой, но он не носил градуса напряженности», — рассказал Габния. — По завершении разговора, придя к определенному согласию, человек встал непринужденно, без какой-либо агрессии, заходя ко мне за спину, сидячего ударил бокалом по голове».

Он также сообщил, что ему «удалось отстоять себя, ударив дважды оппонента», а сопровождавший его сотрудник госохраны Абхазии «дважды приложил кулак». Однако, отметил Габния, несмотря на это, «по всей Абхазии пошла молва, что вице-президента побили».

Он подчеркнул, что сами слухи не стали причиной отставки, а решение он принял потому, что ударивший его остался безнаказанным. «Я оказался слабым, поскольку человек, который думает и живет по закону априори является слабым в этой системе беспредела, где улица находится уже во власти и управлении (орфография и пунктуация публикации сохранены. — РБК)», — заявил политик и сообщил, что его обидчика выпустили из полиции спустя сутки. По его словам, все это время тот находился в кабинете следователя и отдавал «указания практически всей правоохранительной системе».

Виталий Габния отказался отвечать на вопросы РБК по поводу своей отставки.

Он вступил в должность вице-президента Абхазии 25 сентября 2014 года. Согласно Конституции непризнанной республики, вице-президент самостоятельных функций не имеет, а исполняет отдельные поручения президента и по его особому распоряжению замещает в случае длительного отсутствия.