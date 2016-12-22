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Порошенко возмутился числом «адвокатов Путина» среди украинских политиков
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Порошенко возмутился числом «адвокатов Путина» среди украинских политиков
Политика, 13:01
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Порошенко возмутился числом «адвокатов Путина» среди украинских политиков
Порошенко возмутился тем, что на Украине находятся люди, «перекладывающие» на Киев ответственность за начало войны в Донбассе. Придерживающихся этой точки зрения он назвал «адвокатами Путина» и признал, что их «чертовски много»
Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

В ходе форума ветеранов и добровольцев войны в Донбассе в Киеве украинский президент Петр Порошенко призвал всех его участников «включиться в информационную войну» против России. По его мнению, это нужно, чтобы противостоять «адвокатам Путина» на Украине.

«Призываю вас включиться в информационную войну. Когда с больной головы на здоровую валит Путин, это еще можно понять. Но шокирует другое: как же чертовски много у него адвокатов в украинском политикуме! Они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить на Украину!» — приводятся слова Порошенко в его официальном аккаунте в Twitter.

Уточнять, кого именно он считает «адвокатами Путина», президент Украины не стал.

В ходе выступления Порошенко особо подчеркнул роль информационной войны в противостоянии Киева и Москвы. Президент Украины указал на то, что Россия уже с успехом использует подобный инструмент. «Современная война ведется не только на линии фронта. У нас все уже хорошо выучили термин «гибридная война». Кремль навязывает нам информационную войну, которая имеет целью поработить наш разум», — добавил он.

Обращаясь к участникам форума, носящего название «Там, где мы — там Украина», Порошенко выразил сожаление, что его «пока не удалось» организовать в Донецке или Луганске, однако поблагодарил участников войны за сопротивление «российской оккупации». «Благодаря 344 тысячам участников боевых действий на востоке Украины удалось остановить агрессора. Благодаря вам сапог российских оккупантов не оскверняет мостовую Киева и других украинских городов», — сказал он.

Москва причастность к кризису в Донбассе неоднократно отвергала.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Петр Порошенко , Владимир Путин
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