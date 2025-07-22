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Политика ,  
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Внук главы компартии Болгарии покончил с собой в годовщину смерти матери

Фото: NGCHIYUI / Shutterstock
Фото: NGCHIYUI / Shutterstock

Внук председателя Болгарской компартии Тодора Живкова, Тодор Славков, совершил самоубийство, сообщает телерадиокомпания НОВА со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы.

Следователи указывают, что у него было законно приобретенное оружие — револьвер 22-го калибра.

Его тело было обнаружено 21 июля в гостевом доме — там он до смерти провел около двух недель, все время находясь в одиночестве.

В этот же день 44 года назад ушла из жизни его мать Людмила Живкова, когда сыну было всего десять лет.

В этот же день, но в 2021 году, скончался дядя Тодора Славкова, Владимир.

Как пишет болгарский портал 24часа, тело Славкова нашла женщина, которая занимается домашним хозяйством. По данным издания, гостевой дом, где умер Славков, принадлежит другу его отца.

По делу о доведении до самоубийства ведется расследование — в Болгарии это стандартная процедура в таких ситуациях.

Славков, известный под прозвищем «Тошко», получил известность на родине благодаря участию в различных реалити-шоу. Он также пытался заняться политикой — в частности, баллотировался на пост муниципального советника в Софии в 2015 году.

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Анастасия Лежепекова
Болгария самоубийство смерть Компартия
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