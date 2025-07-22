ВОЗ потребовала освободить задержанного в Газе сотрудника организации

Гендиректор ВОЗ попросил освободить сотрудника организации, задержанного в Газе. По его словам, всего были задержаны четыре человека, но троих позднее отпустили

Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Xu Jinquan\TZuma\ТАСС)

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус потребовал от Израиля незамедлительно освободить сотрудников организации, задержанных в Газе.

«ВОЗ требует немедленного освобождения задержанных сотрудников и защиты всего персонала», — написал он в соцсети Х.

По словам Гебрейесуса, израильские военные ворвались в помещение ВОЗ в Дейр-эль-Балахе, где находились сотрудники, «заставив женщин и детей пешком эвакуироваться в сторону аль-Маваси (гуманитарная зона на юге сектора Газы — РБК) в условиях активного конфликта».

Двух сотрудников ВОЗ и двух членов их семей задержали, но позднее трое из них были отпущены, один человек до сих пор остается под стражей.

«Последнее распоряжение об эвакуации из Дейр-эль-Балаха затронуло несколько объектов ВОЗ, что поставило под угрозу нашу работу в Газе и еще больше приблизило систему здравоохранения к краху», — добавил Гебрейесус.

ЦАХАЛ начала наземную операцию в секторе Газа после того, как 7 октября 2023 года палестинские боевики напали на приграничные регионы Израиля, одновременно нанося ракетные удары по другим частям государства. По данным ООН на 2024 год, в секторе Газа погибли более 40 тыс. человек, большинство из которых — женщины и дети.

Израилю вменяли в вину прекращение или существенное ограничение поставок гуманитарной помощи в Газу, блокаду региона, что приводило к тяжелой гуманитарной ситуации. ЕС, Великобритания, Канада и Франция угрожали ввести санкции против Израиля, если блокада будет продолжаться и гуманитарная помощь не будет разблокирована.