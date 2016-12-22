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СМИ узнали о согласии властей Аргентины на строительство военных баз США
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СМИ узнали о согласии властей Аргентины на строительство военных баз США
Политика, 08:53
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СМИ узнали о согласии властей Аргентины на строительство военных баз США
Американское командование планирует развернуть как минимум три свои базы — на севере, западе и юге республики — на архипелаге Огненная Земля
Фото: Jonathan Drake / Reuters

Президент Аргентины Маурисио Макри дал разрешение на строительство в латиноамериканской республике нескольких американских военных баз. Об этом сообщает мексиканское издание Aristegui Noticias со ссылкой на свои осведомленные источники.

По предварительному проекту, в стране разместятся как минимум три военные базы, которые будет содержать и финансировать Южное командование армии США (SOUTHCOM). Объекты развернут в провинциях Неукен, Мисьонес и Огненная Земля.

Дополнительно стороны заключили специальное соглашение с Агентством США по контролю за оборотом наркотиков о создании целевой группы в провинции Мисьонес для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом с использованием военных методов. База будет установлена на так называемой «трехсторонней границе», где сходятся Аргентина, Парагвай и Бразилия.

Издание указывает, что в Неукен уже готов фундамент для будущей военной базы. В этой аргентинской провинции находится месторождение сланцевого газа и сланцевого масла Vaca Muerta.

Цель развертывания новых баз — «обеспечить планирование на случай непредвиденных обстоятельств, операции и сотрудничество в области безопасности для Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна».

Одним из главных сторонников идеи строительства базы США в Аргентине является министр безопасности республики Патрисия Буллирч. По данным источников издания, она согласовала приезд в страну группы американских инструкторов, которые занимаются подготовкой аргентинских полицейских перед ноябрьским саммитом G20 в Буэнос-Айресе, что нарушает действующие в Аргентине законы.

В Латинской Америке уже находятся военные объекты американской армии, например, пункт обеспечения корпуса морской пехоты в Сан-Паулу.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Аргентина , военная база
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