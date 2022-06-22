США отказались выдать разрешение на рейс для вывоза российских дипломатов

МИД России назвал поведение американских властей вызывающим и пообещал ответные меры, в том числе асимметричные

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

США не выдали разрешение на специальный рейс для вывоза российских дипломатов, которым американские власти предписали покинуть страну до конца месяца, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», — сказала Захарова.

МИД пообещал ответить на «вызывающее поведение американских властей» и в случае дальнейшего отказа допустить спецрейс для вывоза дипломатов принять контрмеры, в том числе «асимметричные», сообщила представитель ведомства.

В случае со спецрейсом речь идет о дипломатах, отъезда которых американские власти потребовали в сентябре 2021 года. Тогда Захарова говорила, что Вашингтон захотел, чтобы страну в два этапа — до 30 января и до 30 июня 2022 года — покинули 55 дипломатов и административно-технических сотрудников.

Госдеп США отказался считать требование об отъезде дипломатов высылкой, объяснив это «обеспечением паритета между дипломатическими миссиями США и России».

Проблемы у дипкорпусов России и США продолжаются с 2016 года, когда американские власти заблокировали две загородные резиденции российского представительства в Нью-Йорке и Мэриленде, а также выслали 35 дипломатов. Позднее были закрыты консульства в Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке, а также торговые представительства России.

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После этого в России закрыли генконсульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, а также было приостановлено использование американским посольством склада в Москве и дачи в Серебряном Бору.

За последние годы Россия и западные страны по несколько раз объявляли о взаимных высылках дипломатов. В апреле на фоне спецоперации на Украине об этом в очередной раз сообщили сразу несколько европейских стран. В мае Россия ответила на их решения зеркально.