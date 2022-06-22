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Политика ,  
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США ограничат применение противопехотных мин

США присоединились к Конвенции о запрете противопехотных. В мире осталось только два крупных экспортера оружия, по-прежнему не признающих запрет такого вида боеприпасов — Россия и Китай

Соединенные Штаты намерены присоединиться к Оттавской конвенции и запретить разработку, производство и покупку противопехотных мин. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Белого дома.

«Новое обязательство приведет в соответствие политику США в отношении мин за пределами Корейского полуострова с ключевыми требованиями Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление запасов, производство и передачу мин, в котором участвуют более 160 сторон, включая всех наших союзников по НАТО», — говорится в документе.

Таким образом, США берут на себя обязательства не вывозить и не передавать мины, не использовать их за пределами Корейского полуострова, а также не поощрять деятельность, запрещенной Оттавской конвенцией.

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Фото:binaltmisiki / Twitter

Американские власти обязуются уничтожить все запасы мин кроме тех, что необходимы для обороны Корейского полуострова. В Белом доме уточнили, что такая оговорка обоснована договоренностями США с Южной Кореей.

По словам заместителя помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Стэнли Брауна, сейчас американский арсенал насчитывает около 3 млн мин. При этом он не уточнил, сколько из них предполагается использовать для обороны Республики Корея.

Браун отметил, что в последний раз США использовали противопехотные мины в 1991 году в ходе войны в Персидском заливе, а также один случай — во время афганской кампании в 2002 году.

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До этого Соединенные Штаты были единственной страной НАТО, не присоединившейся к Оттавской конвенции. Теперь в мире осталось только два крупных экспортера оружия, по-прежнему не признающих запрет противопехотных мин — это Россия и Китай.

Конвенция о запрете противопехотных мин была подписана в 1997 году, ее участниками являются более 160 стран мира.

Авторы
Теги
Роман Котерев
США мины Белый дом боеприпасы

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