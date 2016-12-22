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МИД рассказал о российских загранпаспортах фигурантов «кокаинового дела»
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МИД рассказал о российских загранпаспортах фигурантов «кокаинового дела»
«Кокаиновое дело», 21:05
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МИД рассказал о российских загранпаспортах фигурантов «кокаинового дела»
Фигуранты дела о контрабанде кокаина из Латинской Америки Иван Близнюк и Александр Чикало являются гражданами России, следует из сообщения МИДа, поступившего в РБК. Будет ли Россия оказывать помощь фигурантам, в МИДе не сказали
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Фигуранты дела о контрабанде кокаина из Латинской Америки Иван Близнюк и Александр Чикало, задержанные в Аргентине, имеют в наличии российские загранпаспорта, срок действия которых истек в 2017 году. Об этом говорится в официальном ответе МИД России на вопрос РБК, имеется ли у них российское гражданство.

Получить российский загранпаспорт могут только граждане России, следует из регламента Министерства внутренних дел.

О том, что у обоих подозреваемых сохранилось российское гражданство, ранее РБК сообщала их адвокат Лилиана Борисюк. Ее подзащитные в письме РБК заявили о непричастности к контрабанде наркотиков, а также рассказали, что чувствуют себя «брошенными» Россией и попросили российские власти о помощи. На вопрос, обращались ли Близнюк и Чикало за помощью к представителям посольства России в Аргентине, в российском внешнеполитическом ведомстве ответили отрицательно.

Сейчас оба подозреваемых находятся в тюрьме города Маркос-Пас (Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz).

«Кокаиновое дело»

Об обнаружении 389 кг кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в феврале 2018 года рассказала министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич.

Как следует из ее слов, в декабре 2016 года занимавший пост посла России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил властям страны о кокаине, найденном в подсобном помещении школы, расположенной на территории диппредставительства. После этого наркотик был в ходе спецоперации заменен на муку; чемоданы, в которых он хранился, снабдили GPS-передатчиками, и силовые структуры двух стран договорились об операции, для того чтобы раскрыть всю преступную цепочку. Затем прошла контролируемая поставка «наркотика» в Москву.

В результате операции были арестованы шесть человек: три предполагаемых сообщника контрабандистов в России (бывший завхоз посольства Али Абянов, а также бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов), в Аргентине был арестован полицейский из Буэнос-Айреса Иван Близнюк и механик Александр Чикало, бизнесмен Андрей Ковальчук был задержан в Германии.

Фигуранты «кокаинового дела» из Аргентины попросили Россию о помощи
Политика

​​«Если они россияне, естественно, в отношении них в России должно быть расследование, и здесь они должны привлекаться к ответственности», — сказал РБК адвокат Владимир Жеребенков, защищающий в «кокаиновом деле» предполагаемого главного организатора контрабанды, бизнесмена Андрея Ковальчука. В материалах российского уголовного дела, с которыми ранее ознакомился РБК, Близнюк и Чикало не упоминаются.

Но аргентинское следствие со своей стороны считает их наравне с Али Абяновым главными организаторами поставки кокаина и строит обвинение на информации, полученной при помощи прослушки телефонных переговоров. «Надо добиваться экстрадиции сюда [в Россию]», — продолжает Жеребенков. Ковальчук в последнее время жил в Германии, но в отношении него уголовное дело расследует следственный департамент МВД России. Он был арестован в Берлине по запросу российских властей, которые намерены добиваться его экстрадиции.

«Учитывая, что основной фигурант будет здесь, дело должно по существу рассматриваться здесь, и все должны общей группой находиться в России», — считает адвокат. В пользу того, что дело должно рассматриваться в России, считает Жеребенков, говорит и то, что инкриминируемое фигурантам «кокаинового дела» преступление фактически происходило на территории России, продолжает Жеребенков: «Посольство — это российская территория, это не аргентинская юрисдикция».

Поскольку Близнюка и Чикало пока не преследуют в России, но преследуют в Аргентине, наша страна может оказать им консульскую помощь, однако с аргентинской стороны могут возникнуть затруднения, рассказал РБК президент фонда «Миграция — XXI век», бывший замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) Вячеслав Поставнин. ​«Для Аргентины они являются исключительно гражданами Аргентины, поскольку у нас нет межправительственного соглашения о признании второго гражданства. Аргентинцы будут делать так, как считают нужным: захотят — примут во внимание, что они еще и российские граждане, и пустят к ним консула, захотят — не пустят. Здесь они вправе поступить как угодно», — пояснил эксперт. На этом же основании Аргентина может отказать на возможный запрос России об экстрадиции, добавил Поставнин.

На вопрос, будет ли Близнюку и Чикало оказана помощь в случае их обращения, в МИДе заявили: ​«Продолжим мониторинг ситуации с Иваном Близнюком и Александром Чикало».

Авторы: Александр Атасунцев, Маргарита Алехина.
Теги: МИД России , Аргентина , кокаин
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