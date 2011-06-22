Россия направит гуманитарную помощь ливийским мятежникам

Руководство России приняло решение о срочном оказании гуманитарной помощи в равной степени всему нуждающемуся населению Ливии, вне зависимости от того, в какой части страны оно находится. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Александр Лукашевич.

Он отметил, что "затянувшийся вооруженный конфликт в Ливии привел к резкой деградации в стране гуманитарной ситуации, что вызывает в Москве серьезную озабоченность", сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

По словам представителя МИД России, в частности, планируется уже в ближайшие дни силами МЧС России поставить как в западные, так и в восточные ливийские районы ряд гуманитарных грузов, включая продукты питания, палатки, одеяла и др. А.Лукашевич подчеркнул, что контакты с целью проработки оптимальных путей доставки и распределения такой гуманитарной помощи осуществляются как с властями Триполи, так и с представителями переходного национального совета Ливии.

Добавим, что еще в конце марта Россия выделила 500 тысяч долларов на реализацию программ ООН по оказанию гуманитарной помощи Ливии. Тогда же помощь со стороны МЧС оказывалась и беженцам, которые находились в лагерях на границе с Тунисом.

Добавим, что уже несколько месяцев в Ливии идет гражданская война, в которой ни одной из сторон не удается взять верх, даже несмотря на то, что силам мятежников с воздуха активно помогает авиация НАТО.