На Avito выставили на продажу яхту из фильма ФБК «Он вам не Димон»

Яхта Princess 85MY 2009 года выпуска, упоминавшаяся в фильме ФБК, продается за 134 млн руб. Судно находится в Имеретинском порту Сочи

Яхта Princess 85MY (Фото: avito.ru)

На сервисе объявлений Avito было опубликовано и затем удалено предложение о продаже за 134 млн руб. яхты Princess 85MY, которая упоминалась в расследовании ФБК Алексея Навального «Он вам не Димон». Копия объявления сохранилась в кэше Google.

В фильме сообщалось, что яхта через ООО «Инвестиционное содружество» ранее принадлежала офшору Furcina, которым согласно приведенной ФБК выписке из кипрского реестра юрлиц владел однокурсник бывшего президента и премьера Дмитрия Медведева Илья Елисеев. В качестве доказательств связи яхты с семьей самого Медведева ФБК приводил ее фотографии в местах, где Медведев был в тот момент.

Позже хозяином яхты, по данным ФБК, был совладелец банка «Россия» Николай Шамалов.

Объявление на Avito размещено от имени Оксаны, причем указано, что это компания, а не физическое лицо. В нем также говорилось, что продает судно собственник.