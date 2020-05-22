Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
В Татарстане два человека погибли при пожаре в больнице Общество, 22 мая, 23:58 На Avito выставили на продажу яхту из фильма ФБК «Он вам не Димон» Политика, 22 мая, 23:53 Минторг США ввел санкции против 33 компаний из Китая Политика, 22 мая, 23:47 Власти Подмосковья назвали размер штрафа за отсутствие маски Общество, 22 мая, 23:39 Спикер парламента Чечни назвал сплетнями данные о болезни Кадырова Общество, 22 мая, 23:36 В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом Общество, 22 мая, 23:36 Как IT подстраивается под новый контекст. Закрытая онлайн-дискуссия РБК и Яндекс.Облако, 22 мая, 23:33 Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО Общество, 22 мая, 22:58 «Дочка» «Роснефти» получила 9,6% акций компании из пакета «Роснефтегаза» Бизнес, 22 мая, 22:54 В НАТО назвали условие для возврата США в Договор по открытому небу Политика, 22 мая, 22:41 СМИ назвали возможную причину авиакатастрофы в Пакистане Общество, 22 мая, 22:21 Впервые за 89 лет не будет определен чемпион Мексики по футболу Спорт, 22 мая, 22:19 Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии Общество, 22 мая, 22:01 В Новой Москве произошел крупный пожар в автосервисе Общество, 22 мая, 21:56
Политика ,  
0 

На Avito выставили на продажу яхту из фильма ФБК «Он вам не Димон»

Яхта Princess 85MY 2009 года выпуска, упоминавшаяся в фильме ФБК, продается за 134 млн руб. Судно находится в Имеретинском порту Сочи
Яхта Princess 85MY
Яхта Princess 85MY (Фото: avito.ru)

На сервисе объявлений Avito было опубликовано и затем удалено предложение о продаже за 134 млн руб. яхты Princess 85MY, которая упоминалась в расследовании ФБК Алексея Навального «Он вам не Димон». Копия объявления сохранилась в кэше Google.

В фильме сообщалось, что яхта через ООО «Инвестиционное содружество» ранее принадлежала офшору Furcina, которым согласно приведенной ФБК выписке из кипрского реестра юрлиц владел однокурсник бывшего президента и премьера Дмитрия Медведева Илья Елисеев. В качестве доказательств связи яхты с семьей самого Медведева ФБК приводил ее фотографии в местах, где Медведев был в тот момент.

Позже хозяином яхты, по данным ФБК, был совладелец банка «Россия» Николай Шамалов.

Объявление на Avito размещено от имени Оксаны, причем указано, что это компания, а не физическое лицо. В нем также говорилось, что продает судно собственник.

Медведев объяснил отказ судиться с «обормотом» из-за «Он вам не Димон»
Политика
Дмитрий Медведев

«Это глиссируящая яхта 2009 года выпуска, с удобной планировкой для семейного отдыха и морских путешествий. Просторная обеденная зона, оборудованный бар и второй пост управления в Вашем распоряжении. В носовой части располагается VIP- каюта с кроватью king-size и полноценной гардеробной. <...> Располагает 5 каютами, Яхта рассчитана на 12 пассажиров. Два мощных двигателя по 1825 л/с каждый позволяет развивать скорость до 26 узлов/час. Яхта на данный момент находится в Имеретинском порту, Сочи. Я помощник владельца, по всем вопросам пожалуйста звоните, покажем в любое удобное время», — говорится в объявлении.

«МБХ медиа» нашло объявление о продаже яхты на сайте компании Nordmarine. В нем также указано, что яхта находится в Сочи.

В компании Nordmarine РБК подтвердили, что яхта сейчас продается, однако отказались раскрыть личность продавца. РБК направил запрос представителю банка «Россия».

Навальный отказался удалять фильм ФБК «Он вам не Димон»
Политика
<p>Алексей Навальный</p> <p></p>

В начале марта 2017 года ФБК Навального опубликовал расследование «Он вам не Димон». В апреле Медведев, который тогда был премьер-министром, заявил, что расследование ФБК сделано «по принципу компота». . В суд на Навального подал миллиардер Алишер Усманов, который упоминался в расследовании. В конце мая Люблинский суд удовлетворил иск Усманова, который счел, что в фильме «Он вам не Димон» содержатся порочащие его сведения. Суд постановил удалить фильм в течение десяти дней. В августе Мосгорсуд отклонил апелляцию Навального и ФБК, но скорректировал приговор, в котором появились требования удалить отдельные фрагменты фильма.

Авторы: Роман Кирьянов, Владислав Гордеев
Теги: яхта, аукцион, ФБК, Дмитрий Медведев, Николай Шамалов, Алексей Навальный ..., Илья Елисеев
Материалы по теме
Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»
Общество
ЕСПЧ вынес решение по делу об акции «Он вам не Димон»
Общество
Навальный заявил о вызове к приставам из-за ролика «Он вам не Димон»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter