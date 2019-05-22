Азербайджан обвинил Армению в провокациях из-за игрока «Арсенала»

Ситуация с отказом игрока «Арсенала» Генриха Мхитаряна приехать в Баку для участия в финале Лиги Европы используется Арменией в качестве провокации, заявляет МИД Азербайджана

МИД Азербайджана ответил на заявление внешнеполитического ведомства Армении, выразившего обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности на предстоящем финале Лиги Европы УЕФА в Баку. По версии Азербайджана, отказ армянского игрока «Арсенала» Генриха Мхитаряна от игры является провокацией, заявили РБК в ведомстве.

«Заявление МИД Армении о наличии факторов, препятствующих игроку футбольного клуба «Арсенал» армянского происхождения посетить Баку, свидетельствует о попытках из-за внутриполитических проблем превратить спорт в инструмент политики. Участие МИД Армении в подобной игре вызывает лишь сожаление... К сожалению, Армения использует игрока «Арсенала» армянского происхождения в своих провокационных целях», — заявили в Баку.

Ранее МИД Армении обвинил Азербайджан в неспособности гарантировать безопасность болельщикам армянского происхождения, назвав это проявлением расизма и ксенофобии. До этого, 18 мая, «Би-би-си» сообщало, что на финал Лиги Европы власти Азербайджана не пускают болельщиков армянского происхождения. Издание, со ссылкой на рассказы болельщиков, писало, что им отказывают в визах даже если они имеют гражданство европейских стран.

На фоне этого 21 мая армянский нападающий «Арсенала» Генрих Мхитарян принял решение не лететь в Баку на игру с «Челси». «Я принял тяжелое решение — не ехать с командой на финал Лиги Европы. Футболисты редко играют в таких матчах и я должен отметить, что мне очень больно пропускать игру», – писал он в своем Instagram. Мхитарян выступает за «Арсенал» с января 2018 года.